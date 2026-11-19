Otra víctima fatal por la explosión en Lanús: murió un operario que estaba internado Tenía 24 años y se encontraba en grave estado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, luego del accidente ocurrido el pasado viernes en Remedios de Escalada. Es el segundo fallecido por el hecho. Todavía hay cuatro personas que siguen hospitalizadas. Por Agregar C5N en









La explosión en Lanús se cobró la vida de otro trabajador de Metrogas. Redes sociales

La estela de la fatal explosión del pasado viernes en Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, continúa extendiéndose: este jueves falleció otro operario, de 24 años, y es el segundo muerto por el hecho. El joven se encontraba en grave estado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, luego del incidente.

El hombre, cuya identidad no trascendió, era uno de los cinco trabajadores que habían quedado internados en estado crítico tras el siniestro. Los otros cuatro continúan hospitalizados y, hasta el momento, no se difundieron nuevos detalles sobre su evolución.

Explosión en Lanús: quién es el trabajador de Metrogas reportado como desaparecido Una de las dos personas desaparecidas tras la explosión de este viernes en Remedios de Escalada, que también dejó como saldo al menos un fallecido y más de 30 heridos —siete de ellos de gravedad—, fue identificada como Marcelo García, un trabajador de MetroGAS que desarrollaba tareas en la zona al momento del siniestro.

La familia del hombre difundió un flyer en redes sociales con su foto y datos de contacto para pedir la colaboración de los vecinos. Según detallaron, García se encontraba entre los operarios que trabajaban en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea cuando se produjo la explosión y posterior incendio.

Tras conocerse la noticia, su familia lo buscó sin éxito en los centros de salud a los fueron trasladados los heridos. "Lo buscamos por todos los hospitales de la zona y no sabemos más nada. Tenemos familiares que están en el lugar del accidente. Estamos esperando novedades", aseguró Belén, sobrina del hombre desaparecido, a LN+.