Antonela Roccuzzo realizó un emotivo posteo por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

A horas del último partido del astro con la Albiceleste en el Monumental ante Benín, la influencer compartió en redes sociales una foto de la camiseta dorada con el número 10, símbolo eterno de un ciclo inolvidable.

Antonela Roccuzzo subió una historia en sus redes sociales con un guiño a Lionel Messi. A horas de la despedida del astro de la Selección argentina en el estadio Monumental ante Benín, la influencer compartió una foto de la camiseta dorada con el número 10, símbolo eterno de un ciclo inolvidable.

Messi llegó a Argentina y se prepara para su partido despedida de la Selección

La historia de Lionel Andrés Messi con la Albiceleste tiene su c apítulo final este martes 6 de octubre en el Estadio Monumental a las 20 horas. Sera un día histórico, cargado de emoción donde millones de argentinos verán por última vez a su ídolo con la número 10.

La despedida ya se empezó a palpitar y a horas del partido, Anto Roccuzzo subió una foto de la camiseta que usará La Pulga acompañada de un emoji con los ojos llenos de lágrimas.

La imagen no solo anticipa el último partido del capitán con la Selección, sino que también resume el cierre de una era dorada que quedará grabada para siempre en la memoria del fútbol argentino.

La Selección argentina recibirá a Benín este martes 6 en el Estadio Monumental, en un amistoso internacional que marcará la despedida de Lionel Messi en suelo argentino.

El encuentro comenzará a las 20 horas, así lo dispuso la AFA, que eligió esa fecha para que el 10 cierre su ciclo al frente del equipo. La cancha de River será el escenario de una noche especial, con el estadio colmado para despedir a Messi que vuelve a ponerse la camiseta albiceleste, después de haber jugado su último partido frente a España en la final del Mundial.

El capitán se despedirá este martes en el Monumental.

La transmisión por televisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe. De esta manera, quienes puedan seguir el partido desde el living de su casa tendrán dos canales disponibles para no perderse ningún detalle del homenaje.

Para quienes se inclinen por el formato digital, el encuentro también podrá verse por múltiples plataformas de streaming. Entre ellas figuran TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play, lo que permite seguirlo desde el celular, la computadora o la smart TV.