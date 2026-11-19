Además de la iniciativa que busca establecer un nuevo régimen para el sector, el temario incluye la restitución de la Ley de Tierras, la adhesión al tratado internacional de patentes y la apertura del cabotaje marítimo y fluvial.

El Senado celebra este jueves una sesión ordinaria en la que el oficialismo busca aprobar la nueva Ley de Discapacidad, la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incorpora la restitución de la Ley de Tierras, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la Ley de Cabotaje y la denominada Ley Joaquín. El temario también contempla protocolos de prevención de la violencia contra niños y adolescentes, designaciones en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, tratados internacionales y el ascenso del jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez.

El debate, convocado para las 11, se realiza en un contexto de tensiones internas en La Libertad Avanza. Las diferencias entre Patricia Bullrich y otros integrantes del Gobierno quedaron expuestas durante las negociaciones por la reforma electoral , particularmente por la incorporación de listas colectoras. La jefa del bloque libertario en el Senado cuestionó la viabilidad política de esa propuesta, mientras que Diego Santilli y Martín Menem impulsaban su inclusión. Finalmente, el oficialismo retiró ese mecanismo para conseguir los apoyos necesarios y avanzar con el dictamen. La reforma se debatirá el próximo 26 de noviembre.

Uno de los principales objetivos de la sesión es convertir en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa mantiene los principales beneficios contemplados en la emergencia vigente, que vence en diciembre, pero elimina su carácter transitorio para establecer un régimen permanente.

Entre sus puntos centrales, garantiza la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD) , la actualización de las prestaciones y la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva con un empleo registrado, siempre que se cumplan determinados límites de ingresos. También establece mecanismos de financiamiento y auditorías, además de un cronograma para cancelar las deudas con los prestadores.

El Senado también trata el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , que regresó a la Cámara alta luego de las modificaciones introducidas en Diputados. Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de un capítulo que restablece la Ley de Tierras , derogada por el DNU 70/2023.

La normativa de 2011 establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros: fija un máximo del 15% de la superficie rural en manos extranjeras y restricciones adicionales por nacionalidad y ubicación. El proyecto también contempla modificaciones en materia de expropiaciones y desalojos.

El tratado de patentes y la ley de cabotaje

Otro punto del temario es la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que simplifica los trámites para solicitar protección de una invención en distintos países. La iniciativa genera cuestionamientos de sectores de la industria farmacéutica nacional por sus posibles efectos sobre el sistema de patentes.

Además, se debate la Ley de Cabotaje, que propone modificar las condiciones para el transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos por vías marítimas y fluviales. El objetivo es ampliar la participación de operadores, reducir costos logísticos y facilitar la actividad comercial.

La Ley Joaquín y los otros proyectos

La denominada Ley Joaquín busca establecer condiciones obligatorias de seguridad para instalaciones deportivas y recreativas, como arcos de fútbol y otros elementos que puedan provocar accidentes. El proyecto lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años que murió en enero de 2026 en Junín de los Andes tras caerle encima un arco de fútbol.

Por último, los senadores tratan la implementación de protocolos de prevención y actuación ante situaciones de violencia contra niños y adolescentes en instituciones educativas, deportivas, sociales y religiosas. También se abordarán designaciones en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el ascenso de Sebastián Ibáñez, jefe de la Casa Militar, al grado de general de brigada.