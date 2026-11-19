El fuerte pedido de la barra de Atlético Mineiro a sus jugadores en la previa de la final de la Copa Sudamericana ante Boca Previo a que plantel brasileño partiera viaje rumbo a Colombia, un hincha le habló cara a cara al capitán, le recordó las finales perdidas y exigió una victoria ante el Xeneize. “No podemos perder la quinta”. Por Agregar C5N en









"Jueguen como hombres", recriminó el hincha a los jugadores de Atlético Mineiro

El próximo fin de semana se jugará la final de la Copa Sudamericana y tanto Boca como Atlético Mineiro partieron a Colombia para pensar de lleno en la final más esperada. Sin embargo, el equipo brasileño vivió un momento de tensión previo de embarcar con la barrabrava: le hicieron un fuerte pedido.

En la despedida del plantel brasileño antes de viajar a Barraquilla, los hinchas se acercaron al plantel en el aeropuerto de Confins, en Bello Horizonte, le recordaron sobre las últimas finales perdidas y exigieron una victoria ante el Xenieze el próximo sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

En medio del embarque, uno de los representantes de Galoucura, una de las principales hinchadas organizadas del club, se acercó a hablar con Everson, capitán del equipo: “El Galo perdió cuatro finales. Cuatro finales a las que llegó y perdió. No podemos perder la quinta”.

La referencia del hincha al arquero, Everson, es sobre las últimas cinco finales que disputó el Galo, de las cuales perdió cuatro: en 2024, cayó ante Flamengo en la definición de la Copa do Brasil y frente a Botafogo en la Copa Libertadores; en 2025, perdió la Copa Sudamericana ante Lanús por penales y la última fue en el Campeonato Mineiro 2026, cuando sufrió una derrota por 1 a 0 ante Cruzeiro. La única definición que ganó en ese período fue la del estadual de 2025, frente a América Mineiro.

LA BARRA DE ATLÉTICO MINEIRO, CARA A CARA con el arquero EVERSON:



"PERDIMOS CUATRO FINALES. NO PUEDEN PERDER UNA QUINTA FINAL.



Van a enfrentar a PAREDES, que hizo un gol en la SEMIFINAL. VAN A JUGAR CON UN EQUIPO AGUERRIDO”. pic.twitter.com/w7DVUYJ1Pv — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) November 19, 2026 Por otra parte, también hizo referencia al capitán del conjunto argentino, Leandro Paredes: “Van a enfrentar a Paredes, que hizo un gol allá en la semifinal (ante Vasco da Gama) y lo celebró como si fuera una final. Van a jugar contra un equipo aguerrido”.