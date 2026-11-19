Alerta por la crecida del río Paraná: cientos de evacuados y casas bajo el agua en el Litoral El fenómeno de El Niño potencia las lluvias en Brasil y afectan a la Argentina: hay nueve ciudades evacuadas y la situación es crítica. "Me quedé en mi casa, aprovechan cuando no están y te roban lo poco que te queda", contó uno de los vecinos afectados por la inundación en el barrio Bajada Grande. Por Agregar C5N en









Al menos 9 ciudades se encuentran bajo alerta por la crecida del río Paraná. Airedesantafe.com Al menos 9 ciudades se encuentran bajo alerta por la crecida del río Paraná. Airedesantafe.com

La crecida del río Paraná no da tregua en Entre Ríos, ya son cientos los evacuados y decenas de casas terminaron inundadas. El sábado pasado el incremento del caudal ocurrió tan rápido que los habitantes del barrio Bajada Grande apenas pudieron sacar sus pertenencias. "Desde que estoy acá no vi tanta agua así", contó un vecino que decidió no dejar su vivienda sola por miedo a que le roben lo poco que les queda.

El periodista Bernardo Magnago habló con los vecinos afectados del barrio Bajada Grande para C5N por la inundación como consecuencia de la crecida del río Paraná. Horacio junto a su esposa viven en un colectivo escolar dentro del terreno donde está su casa que terminó inundada por el agua.

Aunque logró retirar gran parte de sus pertenencias antes de que el agua avanzara, algunos muebles pesados permanecen en el interior. Entre ellos hay muebles de algarrobo que no pudo trasladar.

Alerta extrema en el Litoral: sigue subiendo el río Paraná y ya hay cientos de evacuados en Santa Fe @bernardomagnago



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/YrpR94ozIc — C5N (@C5N) November 19, 2026 "Vino de a poco y me dio tiempo a que yo pude sacar las cosas", explicó Horacio al recordar cómo se preparó ante la llegada del agua. También contó que consiguió levantar los muebles de cocina y resguardar la ropa y otros objetos personales.

Una de las crecidas más importantes que se dio en el lugar fue en 2016 y 2023, pero los residentes aseguran que “esta supera las anteriores por la rapidez que creció el domingo desde el domingo y, además, por la magnitud”, sostuvo el periodista.