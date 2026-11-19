La crecida del río Paraná no da tregua en Entre Ríos, ya son cientos los evacuados y decenas de casas terminaron inundadas. El sábado pasado el incremento del caudal ocurrió tan rápido que los habitantes del barrio Bajada Grande apenas pudieron sacar sus pertenencias. "Desde que estoy acá no vi tanta agua así", contó un vecino que decidió no dejar su vivienda sola por miedo a que le roben lo poco que les queda.
El periodista Bernardo Magnago habló con los vecinos afectados del barrio Bajada Grande para C5N por la inundación como consecuencia de la crecida del río Paraná. Horacio junto a su esposa viven en un colectivo escolar dentro del terreno donde está su casa que terminó inundada por el agua.
Aunque logró retirar gran parte de sus pertenencias antes de que el agua avanzara, algunos muebles pesados permanecen en el interior. Entre ellos hay muebles de algarrobo que no pudo trasladar.
"Vino de a poco y me dio tiempo a que yo pude sacar las cosas", explicó Horacio al recordar cómo se preparó ante la llegada del agua. También contó que consiguió levantar los muebles de cocina y resguardar la ropa y otros objetos personales.
Una de las crecidas más importantes que se dio en el lugar fue en 2016 y 2023, pero los residentes aseguran que “esta supera las anteriores por la rapidez que creció el domingo desde el domingo y, además, por la magnitud”, sostuvo el periodista.
El agua sigue creciendo ya que es la creciente que está bajando del Norte: a principios del mes pasado, esta misma creciente estaba ubicada en el norte de Corrientes y en el norte de Entre Ríos. El Instituto Nacional del Agua estima que en los próximos días la corriente comience a bajar. "Actualmente, el pico de la crecida está ahora a la altura de la ciudad de Paraná y de Entre Ríos", explicó Magnago.
Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata
Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata.