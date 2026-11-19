En su relativamente corta vida, la capital bonaerense tuvo varias identidades. Antes de su fundación, se barajaron otras denominaciones como Nueva Buenos Aires, Rivadavia o Mariano Moreno. Luego, ya establecida, se la conoció como La Ciudad de las Diagonales o La Ciudad de los Tilos. Además, durante un breve período homenajeó a la abanderada de los humildes.

La ciudad de La Plata está de fiesta: cumple 144 años este jueves 19 de noviembre . En su relativamente corta vida, tuvo varias identidades. Nacida especialmente para ser capital bonaerense, antes de su fundación se barajaron otras denominaciones como Nueva Buenos Aires, Rivadavia o Mariano Moreno. Luego, ya establecida, se la llamó La Ciudad de las Diagonales o La Ciudad de los Tilos. Sin embargo, durante poco más de tres años tuvo otro nombre: Eva Perón .

El 8 de agosto de 1952, en sesión extraordinaria, ya que todavía regía el luto por el fallecimiento de la primera dama, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionaba la Ley 5685, que en su primer artículo establecía: "Denomínase 'Eva Perón' al partido y a la ciudad capital de la Provincia de Buenos Aires" . Luego, facultaba al Ejecutivo provincial, encabezado por Carlos Aloé , a " confeccionar el escudo de la ciudad , acorde con dicha denominación".

El proyecto era obra de los senadores provinciales Oscar Lara, José Griolli, José Campano, Alberto David, Tomás E. Giordano y José Stupiello , en línea con una solicitud de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Partido Peronista bonaerense.

María Eva Duarte de Perón había muerto pocos días antes, el 26 de julio , y por todo el territorio se multiplicaron los homenajes a la jefa espiritual de la nación, entre ellos el de darle su nombre a la capital de la provincia más gravitante del país.

Casi un año más tarde, a través del Decreto 5892/1953 se aprobaba el escudo oficial de la Ciudad Eva Perón . "Deberá poseer, con la imagen de la jefa espiritual de la Nación en su centro, los mismos atributos del escudo de la doctrina nacional peronista, a saber: el ramo de laurel en su parte lateral derecha que significa paz y victoria; las manos entrelazadas que expresan unión, solidaridad, mancomunidad de opiniones, ideas y esfuerzos; el sol naciente, que evoca una nueva aurora -el justicialismo-, el gorro frigio, símbolo de la libertad y en el fondo, los colores patrios, emblema de nuestra nacionalidad", describía la norma.

Al pasar a llamarse Eva Perón, la ciudad de La Plata también cambió su escudo. AlexsanderVII Wikimedia Commons

El cambio de nombre, que estaba acompañado por la denominación de Eva Perón a la avenida 13, la que parte en dos mitades al cuadrado del casco urbano platense, impactó también en las instituciones de la ciudad. La reconocida casa de altos estudios, tercera en antigüedad del país, pasó a ser Universidad Nacional de Eva Perón. Sus clubes más importantes, Gimnasia y Esgrima Eva Perón, más a gusto con la modificación, y Estudiantes de Eva Perón, más reticentes. La Plata Rugby Club, por caso, salió por la tangente y se convirtió en El Bosque Rugby Club.

La medida generó debates, celebraciones por un lado y malestar por otro, aunque no se registraron incidentes relevantes de parte de opositores; tan solo pequeñas rebeldías individuales, como la versión que cuenta que había egresados de la universidad que postergaban el retiro de su título para no tener el diploma que dijera "Eva Perón". La vida cotidiana siguió su curso, con los cambios burocráticos del caso presentes en documentación y diarios.

Estudiantes y Gimnasia debieron modificar su nombre para incluir en nuevo nombre de la Ciudad Eva Perón.

La reversión del cambio

Pocos días después del brutal golpe de Estado de la autodenominada Revolución Libertadora, el 27 de septiembre de 1955, el interventor federal de facto Arturo Ossorio Arana firmaba el Decreto-Ley 10/1955, que retrotraía el cambio de nombre y del escudo.

"La asignación del nombre de Eva Perón a la ciudad capital de la Provincia constituye una valoración contemporánea sin la significación que confieren las resonancias históricas pretéritas. Debe dejarse librado al juicio de la historia la razón y merecimiento de distinciones que exaltan a figuras que han intervenido en nuestra vida pública. Inconmovibles razones históricas y el aval de una tradición hondamente arraigada, señalan la propiedad del antiguo nombre de la ciudad capital de la Provincia. Un verdadero clamor ha proclamado el ferviente anhelo popular de restituirle su primitiva designación", afirmaba la norma en sus considerandos.

El origen del nombre de La Plata

Si bien falta documentación que lo acredite, tradicionalmente se atribuye a José Hernández, autor del Martín Fierro y senador bonaerense, la propuesta de la denominación de La Plata la capital fundada en 1882.

El motivo obedece a la cercanía con el Río de La Plata y, a la vez, retomar el nombre de El Plata que se daba a la región.