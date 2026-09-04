El desgarrador mensaje del ex Gran Hermano que padece una enfermedad incurable: "Le pido a Dios que me cuide" El exparticipante del reality recurrió a sus redes sociales para contar cómo avanzó su estado de salud. Además pidió colaboración para poder continuar con su tratamiento. Agregar C5N en









Desgarrador mensaje de un ex hermanito.

Con un crudo mensaje en sus redes sociales, el ex Gran Hermano 2016 Mauricio Guirao reveló el difícil momento que atraviesa por su enfermedad y realizó un desesperado pedido de ayuda para poder afrontar los fuertes dolores que padece.

"¡Buenas tardes, amigos! Tengo varios mensajes preguntando cómo estoy. Acá estoy, el Mauri no anda bien, mis últimos estudios dan todos mal. Desde diciembre estoy esperando la droga para poder hacer quimio... Va a hacer un año que no estoy con quimio, casi", empezó diciendo el exparticipante.

Mauri contó que tuvo que interrumpir el tratamiento, por lo que el cáncer avanzó: "La enfermedad hace de las suyas. Terminé de hacer 23 rayos, que me dejaron peor. De diciembre a enero me apareció (metástasis) en el hígado nuevamente. Sin tratamiento, estoy un poco a la deriva. Le pido a Dios que me cuide. Estoy aferrado al amor de mi familia que es incondicional".

"Ya hace unos meses que vengo muy dolorido, estoy tomando morfina para el dolor cada 3 horas porque los efectos son a corto plazo y estoy cansado, muy agotado por toda esta situación. Pero no derrotado, fiel a Dios que ya va a pasar", expresó.

Tras contar la difícil situación que atraviesa, agradeció los mensajes de apoyo que recibe a diario y pidió colaboración para poder continuar con su tratamiento y mejorar su calidad de vida: "El que me quiera ayudar a comprar unos parches de morfina, que según dicen dura más tiempo que el calmante. Quiero ver si puedo comprar dos o tres, hasta empezar las quimios. Para ver si puedo mejorar mi calidad de vida, ya que el dolor no me deja hacer nada".

"Siempre trato de retribuirles con algo, pero esta vez no tengo nada. Si me son efectivos los parches, voy a hacer empanadas o algo para recaudar algo. Les dejo mi alias: Mauri.rayos", concluyó. La lucha de Mauri Guirao contra el cáncer El exparticipante de Gran Hermano dio a conocer en 2023 que padecía la enfermedad. Fue a través de sus redes sociales que Guirao se lo comunicó a sus seguidores. "Hoy pasaron los médicos. Los adelantos de la biopsia dieron mal. El cáncer que tengo no es curable, es agresivo, se desparramó en varios lugares. Cuando tengan el resultado bien de la biopsia, que va a estar en estos días y diga qué cáncer bien es, voy a empezar con las quimios para intentar frenarlo", contó. Mauricio fue participante del reality en 2016.