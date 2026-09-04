Rocío Igarzábal reveló la inesperada señal que recibió de Ernestina Pais días después de su muerte: "Estaba ahí"

Durante una entrevista, la actriz recordó a su querida amiga, quien falleció el 26 de junio pasado en un accidente de tránsito, y confesó lo que le sucedió tras su muerte.

Rocío Igarzábal volvió a hablar públicamente sobre el vínculo que mantenía con Ernestina Pais, la conductora que murió el 26 de junio pasado tras colisionar con la formación del tren Mitre en San Isidro. La actriz la recordó durante una entrevista con Andy Kusnetzoff en Perros de la calle y compartió una experiencia que vivió días después del trágico fallecimiento de su amiga.

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El recuerdo surgió a partir de una consigna que propusieron en el programa sobre los momentos en que "una persona cae en cuenta de algo". En ese contexto, Igarzábal relató un viaje que había compartido con la locutora después de una función de El divorcio del año, obra en la que eran compañeras, y contó que de fondo sonaba una canción de Julieta Venegas que, meses después, tomó otro significado para la actriz.

Antes de contar la historia, Rocío anticipó: "Estoy dudando porque es una deep, digamos, pero justo con Julieta Venegas... Ya me late muy fuerte el corazón por lo que voy a contar".

Después rememoró que una noche que volvían del teatro junto a Ernestina habían escuchado el MTV Unplugged de la cantante y habían cantado juntas durante todo el viaje. Fue en ese momento cuando Rocío le confesó a Ernestina que había una canción que le gustaba mucho: Todo está aquí.

Días después del fallecimiento de la querida conductora, Igarzábal fue a realizarse una radiografía y una mujer se acercó para contarle que su hijo había sido la última persona en asistir a la conductora tras el accidente.

Minutos después, otra mujer que se encontraba sentada en otro sector comenzó a cantar, inesperadamente, Todo está aquí, una canción que tenía un significado especial para ella.

"Se me erizó la piel por completo. No sé si creen en estas cosas, pero yo sentí que Ernestina estaba ahí, diciéndome que estaba bien", expresó Igarzábal al recordar aquel momento.

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El estremecedor relato de Rocío Igarzábal sobre el abuso sexual que sufrió: "Crecí creyendo que tenía la culpa"

Rocío Igarzábal decidió abrir su corazón y compartir con sus seguidores una historia que muy pocos conocían: un episodio de abuso sexual que marcó su infancia. La publicación, acompañada por fotografías de cuando era niña, generó una profunda conmoción entre sus seguidores.

El posteo, cargado de emoción y significado, estuvo dedicado a "mi Rochi de cinco años y a todas las que ya no están", según escribió la actriz. De esta manera, también se sumó a la movilización impulsada por el movimiento #NiUnaMenos.

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"Mi primera experiencia sexual fue a los cinco años", comenzó la actriz el estremecedor mensaje, junto a una foto de pequeña. "Por alguien que decía cuidarme", sentenció.

Tras esto, la actriz reflexionó sobre cómo esta experiencia marcó sus primeros años de vida. "Crecí creyendo que tenía la culpa", expresó en su publicación, dejando en evidencia las consecuencias psicológicas que suelen atravesar las víctimas de abuso en la infancia.

En ese sentido, relató que lo cargó durante muchos años, con silencio y vergüenza, hasta que de adulta pudo hablarlo por primera vez. Luego, se refirió a las secuelas que le dejó esa experiencia traumática en su salud emocional, acompañado de trastornos alimenticios durante su adolescencia.

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La cantante también hizo referencia en la reconstrucción personal que logró con el paso del tiempo. "Hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, ira, impotencia y mucha, pero mucha angustia", escribió en uno de los pasajes más impactantes.

En este sentido, hizo referencia a que esta es una realidad de muchas mujeres y niñas e hizo un llamado a la concientización: "Hay mujeres que no pudieron salir, que no pueden tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se las arrancaron".

"Y hoy somos su voz, somos su ausencia, somos su grito de miedo", remarcó. "La esperanza está en la lucha, nunca nos cansemos de luchar", escribió.

A once años de la primera convocatoria de Ni Una Menos, el testimonio de la actriz visibiliza la necesidad de seguir hablando de estas problemáticas desde la escucha y el acompañamiento a las víctimas.