3 de septiembre de 2026 Inicio
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Las emotivas palabras de Mourinho por el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina

El entrenador del Real Madrid no escatimó en palabras de cariño para el jugador del Inter Miami, aunque reveló que su alejamiento lo obligará a ver algo que nunca quiso hacer.

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El DT habló sobre el retiro de Messi.

El DT habló sobre el retiro de Messi.

En la antesala del encuentro del Real Madrid frente al Betis por LaLiga, José Mourinho no escatimó en elogios al referirse a la salida de Lionel Messi del conjunto albiceleste.

Tras el retiro de Lionel Messi, su nombre aparece como uno de los candidatos a quedarse con la emblemática camiseta argentina.
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Fiel a su estilo directo y reflexivo, el entrenador portugués reconoció la huella imborrable del capitán argentino en la historia del fútbol.

Mourinho habl&oacute; de Messi tras el retiro de la Selecci&oacute;n argentina.

Mourinho habló de Messi tras el retiro de la Selección argentina.

"Hablar de Messi es complicado. No hay mucho más que decir. No hay palabras que puedan describir su calidad como jugador. Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años", expresó Mourinho ante la prensa.

El prestigioso DT, quien enfrentó y sufrió el talento del rosarino durante su etapa más competitiva en España, analizó la despedida desde la perspectiva de un rival histórico: "Es uno de esos que echas de menos siempre. Y este es uno de los de nuestra generación".

La AFA anunció un homenaje a Lionel Messi tras su despedida de la Selección: de qué se trata

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este miércoles un homenaje a Lionel Messi por su trayectoria con la Selección argentina. El reconocimiento se llevará adelante durante la octava fecha del Torneo Clausura y alcanzará también a las distintas categorías del fútbol nacional, con una acción especial en todos los estadios.

Los árbitros detendrán los partidos cuando el reloj llegue a los 10 minutos y, en ese momento, se realizará un minuto de aplausos en las tribunas. La AFA explicó que la iniciativa busca expresar "agradecimiento y homenaje a la carrera de Lionel Messi en la Selección Argentina" y convocó a los hinchas a participar.

La elección del minuto responde al número que Messi llevó en su camiseta durante gran parte de su recorrido con el seleccionado argentino. La entidad también invitó a los simpatizantes a sumarse desde las tribunas y acompañar el reconocimiento destinado al capitán, una de las figuras más importantes de la historia del equipo nacional.

El homenaje se realizará después de que Messi confirmara que el Mundial de 2026 será su última participación con la Selección argentina. De esta manera, el fútbol local comenzó a preparar distintos gestos para reconocer al delantero antes del cierre de su ciclo, mientras el capitán encara sus últimos partidos con la camiseta albiceleste.

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