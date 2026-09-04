El papá de Cami Homs sorprendió al hablar de Alejandro Stoessel: "Un tipo enfermo"

El exsuegro de Rodrigo De Paul se refirió al conflicto que involucra a Tini Stoessel y a su papá por cuestiones económicas.

Horacio Homs, el papá de Cami Homs y exsuegro de Rodrigo De Paul, se metió en el escándalo que envuelve a la familia de Tini Stoessel. En diálogo con Luis Ventura y Marina Calabró, el empresario se puso del lado del productor Alejandro Stoessel y cuestionó la manera en que se está abordando el conflicto en los medios de comunicación.

"Me parece que ustedes (los periodistas) son muy crueles por todo lo que están diciendo. Porque nadie sabe la verdad de esto. Yo tampoco lo sé", empezó diciendo en Primicias Ya.

Homs, desde su perspectiva, aseguró que el conflicto podría tener que ver con una cuestión de independencia económica y no necesariamente con una intención de perjudicar a la intérprete. "Un padre muy enfermo, un padre que quiso proteger los bienes de su hija y una hija que se quiere independizar y saber lo que tiene. No veo mucho más", señaló.

"Hubo una sociedad donde él tenía una empresa y la hija era partícipe de la empresa. La hija creció y debe querer separar sus bienes", explicó. Y continuó, en defensa de Alejandro: "Yo no creo que un padre, hablando en criollo, quiera cag... a la hija".

Uno de los momentos más incómodos de la nota se produjo cuando los conductores del programa le recordaron que la información del conflicto salió a la luz tras la auditoria que ordenó Tini.

Frente a esto, Horacio volvió a insistir en que hablen con documentación. "Están hablando muy mal de una persona que está enferma, que entiendo que lo operaron y demás. Yo creo que hay que hablar con cosas concretas, con documentación concreta. No pueden ensuciar tanto a una persona como la están ensuciando", aseveró.

Alejandro y Tini Stoessel.

Para cerrar la entrevista, desde el piso le consultaron por el episodio en el que Alejandro Stoessel atacó a la prensa mientras aguardaban en las inmediaciones de su casa. "Yo en su lugar no les hubiese tirado piedras, les hubiese tirado adoquines, porque el tipo está enfermo, le están operando el corazón y ustedes rompiéndole los quinotos en la puerta de la casa", respondió.

Yanina Latorre aseguró que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán por iglesia ni civil: el motivo

Tini Stoessel está en medio de la escena mediática tras el resultado de la auditoría a su padre y exrepresentante, lo que derivó en un conflicto económico. En este contexto, Yanina Latorre aprovechó para confirmar detalles privados sobre el casamiento del año con Rodrigo De Paul. De acuerdo con la información de la conductora de Sálvese Quien Pueda, quien se comunicó con una fuente muy cercana a la artista, Tini y Rodrigo no se van a casar por iglesia ni por civil.

"Hablé con alguien cercano a Tini, la persona me dice: 'Nunca se habló de un prenupcial, porque ellos no se van a casar por iglesia. Ellos van a hacer una fiesta para coronar su amor. No por iglesia", reveló.

Con respecto a cómo planean celebrar su amor, Latorre aseguró que la pareja organizará una fiesta, aunque puso en duda que finalmente haya un casamiento por civil. "Ellos van a hacer una fiesta para coronar su amor. No sé si habrá boda civil. A mí me dicen: 'Van a hacer una fiesta para coronar su amor'. Acá hay mucha cosa metida. En ningún momento se pensó en no invitar a los padres. Ahora, la pregunta es: ¿irán los padres?", expresó.

Luego, negó que Tini haya mantenido una conversación con sus padres sobre el tema. "Nunca existió la charla de Tini con los padres porque ellos no van a firmar nada legal", sentenció.