El mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras anunciar que se retira de la Selección argentina

Antonella Roccuzzo le dejó un mensaje a Lionel Messi, luego de que anuncie este lunes su retiro de la Selección argentina, en una noticia que generó conmoción en el mundo del fútbol. "Te amamos infinito", señaló la empresaria en el video que subió a Instagram con la canción de Soledad Pastorutti.
El rosarino compartió dos posteos: uno en donde publica la imagen con la carta escrita en puño y letra por el propio Messi donde detalla los motivos de su alejamiento de la Albiceleste, mientras que en el segundo dio a conocer un video donde repasa su paso por la Albiceleste.
"Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito", le escribió Antonella en Instagram.
El emotivo video que compartió Lionel Messi tras retirarse de la Selección argentina
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Qué dice la carta completa en la que Messi anunció su retiro de la Selección
Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…
Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.
Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.
Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).
Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.
Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!
Gracias Dios por hacerme argentino.
¡Vamos Argentina!
*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.