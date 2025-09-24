Cuáles son los hábitos japoneses para beneficiar la longevidad y alcanzar los 100 años

Esta experiencia muestra que con prácticas sencillas se puede llegar a edades avanzadas con vitalidad. Sus costumbres dan cuenta sobre cómo cuidar la mente y el cuerpo a largo plazo

La esperanza de vida en Japón es una de las más altas del planeta, y no es casualidad. El país cuenta con una notable cantidad de personas centenarias que no solo superan los 100 años, sino que lo hacen con vitalidad, independencia y buen ánimo . Este fenómeno viene despertando la atención de investigadores de todo el mundo desde hace mucho tiempo, ya que que buscan descifrar las claves detrás de esta longevidad excepcional.

Los especialistas coinciden en que la genética no explica por sí sola esta ventaja . Lo que realmente marca la diferencia son los hábitos cotidianos, el estilo de vida y la forma en que los japoneses integran costumbres saludables a lo largo de toda su vida. Desde la alimentación hasta el ejercicio, pasando por la conexión social y el contacto con la naturaleza, cada práctica suma para lograr un envejecimiento más lento y saludable.

La experiencia japonesa demuestra que es posible llegar a edades avanzadas con plenitud. Sus costumbres ofrecen un modelo que puede aplicarse en cualquier parte del mundo y que, con constancia, ayuda a prolongar la vida, reducir el deterioro físico y mental y mantener la energía con el paso de los años.

Uno de los pilares es el ikigai , un concepto que hace referencia a la razón de ser. Se trata de identificar aquello que da sentido a la vida, ya sea un objetivo personal, un proyecto laboral o una pasión. Sentir que existe un propósito contribuye a mantener la motivación, reducir el riesgo de enfermedades y aumentar las probabilidades de adoptar conductas que favorezcan la salud.

La alimentación es otro punto esencial. Bajo la filosofía Hara hachi bu, los japoneses comen de manera consciente y pausada, dejando de lado los excesos. Su dieta se caracteriza por incluir alimentos frescos, locales y de temporada, preparados en casa y acompañados por opciones fermentadas que fortalecen la flora intestinal. Además, el té verde forma parte de la rutina diaria como un aliado para retrasar el envejecimiento celular.

El tejido social también es fundamental. A través del Moai, redes de apoyo integradas por familiares y amigos, se fortalece la vida comunitaria. Este acompañamiento no solo ayuda a controlar el estrés, sino que también mantiene activa la mente y el cuerpo, favoreciendo la estabilidad emocional y la motivación en el día a día.

Longevidad oriental Freepik

La actividad física constante completa el cuadro de hábitos saludables. Desde la infancia hasta la vejez, el movimiento está incorporado en la rutina japonesa, con prácticas de calistenia, flexibilidad y caminatas que se realizan tanto en escuelas como en lugares de trabajo y espacios públicos. Esta regularidad permite conservar la fuerza muscular, la movilidad y la independencia en la edad avanzada.

El contacto con la naturaleza es otra práctica muy valorada. El Shinrin-yoku, conocido como “baño de bosque”, consiste en pasar tiempo entre árboles y entornos verdes. Este hábito se asocia con una reducción del estrés, mayor energía, mejor concentración y un efecto rejuvenecedor en el cerebro.

Finalmente, el descanso juega un papel decisivo. Dormir bien y levantarse temprano ayuda a sincronizar el reloj biológico, mantener niveles de energía estables y reducir el estrés. Esta disciplina permite cumplir con las tareas cotidianas sin sobresaltos y garantiza un mejor ritmo de sueño durante la noche.