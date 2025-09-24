24 de septiembre de 2025 Inicio
Por qué hay que limpiarse la lengua: todos los detalles

Si bien muchas personas ignoran la limpieza de esta parte del cuerpo, se trata de un hábito necesario para la salud.

Por
El lavado de lengua es tan importante como el de dientes.

La higiene bucal es un aspecto que la gran mayoría de personas mantiene meticulosamente, de forma que su dentadura esté bien. En este sentido, existen diferentes técnicas que profundizan esta limpieza, pero que no muchos realizan dentro de un cepillado, como el lavado de la lengua.

Y es que si bien no está instalado socialmente como una acción común ni algunos odontólogos la recomiendan con vehemencia, con una serie de apliques esta parte del cuerpo quedará en perfectas condiciones, algo necesario para la salud bucal. Por el contrario, gran parte de la sociedad se limita a un cepillado de los dientes, y como mucho repasar con hilo dental.

La limpieza de la lengua tiene múltiples beneficios, incluso más de los que se creen. Por ejemplo, algunas personas lo hacen para degustar mejor los sabores de la comida, e incluso lo logran con un trozo de pan. Sin embargo, el lavado de lengua tiene un impacto positivo en cuanto a higiene se refiere.

El color de tu lengua puede mostrar si tenes alguna enfermedad, según expertos de Harvard.

Por qué hay que lavarse la lengua

Para desarrollar una limpieza bucal de calidad, se debe comenzar a desarrollar el hábito de lavarse la lengua, debido a que es una superficie en la que se pueden acumular bacterias, restos de comida y células muertas. Para este proceso lo mejor es hacer uso de un raspador lingual o de cepillos que vengan con una parte que permita mantener limpia la lengua. Estos últimos se pueden conseguir en cualquier farmacia o supermercado, pero pueden tener un precio mayor porque ofrecen dos servicios en uno.

Lavarse la lengua previene el mal aliento —impide que se desarrollen compuestos que producen el mal olor—, reduce las caries y hasta mejora el aspecto de la lengua —una en buen estado tiene un color rosado—. Asimismo, y como se mencionó antes, mejora el sentido del gusto, ya que se eliminan los restos de comida que pueden bloquear las papilas gustativas.

