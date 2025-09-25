IR A
Marcelo Tinelli se declaró a otra mujer tras separarse de Milett Figueroa: "La amo, es..."

El conductor sorprendió por la velocidad con la que pasó de página y aprovechó su programa de streaming para confesarse.

Marcelo Tinelli dejó a Milett Figueroa en el pasado rápidamente.

Marcelo Tinelli dejó a Milett Figueroa en el pasado rápidamente.

Se separó Marcelo Tinelli.
A través del programa de streaming llamado Estamos de paso, Marcelo Tinelli fue consultado por su vínculo con Romina Giardina y confesó: "A Momi la adoro, la amo, es una genia... Yo a Momi la amo profundamente". Todo esto hizo mucho ruido en redes sociales, ya que el conductor nunca había confirmado que tuvo un romance con ella y estas palabras fueron el primer gran indicio.

Con motivo de estas primeras palabras, en el streaming quisieron indagar más y le preguntaron específicamente cuánto tiempo salieron, ante lo que reveló: "Un tiempo. Le mandamos un beso". Así, el histórico presentador de televisión abrió el abanico de posibilidades y adelantó que es muy factible que pueda ponerse en pareja con ella en un futuro, ya que Momi está en pareja actualmente.

Denunciaron a Marcelo Tinelli por una deuda millonaria con una productora de la familia Badía

La productora Recordvisión S.A, perteneciente a la familia de Juan Alberto Badía, denunció penalmente a Marcelo Tinelli por una deuda millonaria, luego de haberle brindado el servicio de toda la técnica y equipamiento de luces y sonido para el programa Bailando 2023.

Marcelo Tinelli
Carlos Ramón Badía presentó la denuncia contra Marcelo Tinelli.

Carlos Ramón Badía presentó la denuncia contra Marcelo Tinelli.

