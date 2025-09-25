Marcelo Tinelli se declaró a otra mujer tras separarse de Milett Figueroa: "La amo, es..." El conductor sorprendió por la velocidad con la que pasó de página y aprovechó su programa de streaming para confesarse.







Marcelo Tinelli dejó a Milett Figueroa en el pasado rápidamente.

El conductor Marcelo Tinelli se declaró a otra mujer tras separarse de Milett Figueroa y utilizó su flamante programa de streaming para realizar la sorpresiva confesión amorosa, la cual no tardó en ser viral en redes sociales por tratarse de una mujer de su pasado.

A través del programa de streaming llamado Estamos de paso, Marcelo Tinelli fue consultado por su vínculo con Romina Giardina y confesó: "A Momi la adoro, la amo, es una genia... Yo a Momi la amo profundamente". Todo esto hizo mucho ruido en redes sociales, ya que el conductor nunca había confirmado que tuvo un romance con ella y estas palabras fueron el primer gran indicio.

Con motivo de estas primeras palabras, en el streaming quisieron indagar más y le preguntaron específicamente cuánto tiempo salieron, ante lo que reveló: "Un tiempo. Le mandamos un beso". Así, el histórico presentador de televisión abrió el abanico de posibilidades y adelantó que es muy factible que pueda ponerse en pareja con ella en un futuro, ya que Momi está en pareja actualmente.

Con respecto al final de su romance con Milett Figueroa, Tinelli aseguró: "Llegamos a un final de ciclo muy lindo. La quiero y la amo mucho, pasamos dos años hermosos". Esto provocó que Candelaria, una de las hijas más polémicas del conductor, exprese una respuesta irónica con la que evidenció su mala relación con la modelo peruana.