El tipo de yoga que ayuda a la memoria a mayores de 50 años Esta práctica milenaria tiene beneficios para el cuerpo y la mente. Ahora, un estudio señaló que una de sus ramas también ayuda a preservar las funciones mentales.







Este tipo de yoga tiene muchos beneficios para los adultos mayores. Freepik

El yoga es una disciplina milenaria que practican millones de personas alrededor del mundo por sus beneficios para la salud física y mental. Aunque la rama más difundida es el Hatha Yoga, basada en las tradicionales posturas o asanas, existe otra que mejora la memoria en mayores de 50 años.

Se trata del Yoga Kundalini, un estilo más espiritual y meditativo que se basa en mudras (gestos simbólicos), mantras y ejercicios de respiración, conocidos como pranayama. Su objetivo es movilizar la energía (prana) a través de los canales energéticos del cuerpo, denominados nadis.

El Kundalini cree que la energía reside en la base de la columna vertebral y a menudo la representa como una serpiente enrollada. Al hacerla fluir, va pasando a través de los chakras, los siete centros energéticos del cuerpo, desde la parte baja de la espalda hasta la nuca.

Yoga Kundalini Freepik

Beneficios de hacer Yoga Kundalini Un estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y publicado en la revista Translational Psychiatry señaló que la práctica de Yoga Kundalini durante tres meses seguidos mejoraba la memoria y el estado de ánimo y reducía los niveles de ansiedad.

La investigación se realizó en base a un grupo de más de 60 mujeres mayores de 50 años que tenían problemas de memoria y factores de riesgo cerebrovascular. Los investigadores encontraron que el Kundalini mejoraba la conexión entre las neuronas y disminuía la pérdida de materia gris cerebral. Además de proteger y conservar las funciones cerebrales, también se observaron beneficios físicos comunes con otras ramas del yoga, como una mejoría en varios marcadores de inflamación en la sangre. En general, el Kundalini es una disciplina recomendada para personas mayores o con problemas de movilidad.