La postura de yoga que alivia la mente y elimina el dolor de cabeza y el insomnio

La postura de yoga que cuenta con múltiples beneficios para el cuerpo y la mente. Pexels

El yoga es una de las actividades físicas más completas y desarrolladas, ya que cuenta con una interminable variedad posturas que permiten trabajar diferentes partes del cuerpo. Asimismo, muchos se centran en este tipo de entrenamiento para mejorar nuestro bienestar físico y emocional.

En este sentido, existe una posición que es ideal para aliviar la mente y eliminar tanto el dolor de cabeza como el insomnio. Y se trata de una que se nos viene siempre a la cabeza cuando pensamos en yoga: la postura de loto, llamada en sánscrito padmasana, una de las asanas más comunes.

Asimismo, es una práctica que simboliza estar completamente conectado con la tierra. Para realizar esta pose, hay que sentarse en un almohadón de rodillas cruzadas, aunque las plantas de los pies deben estar mirando para arriba, cerca de los antebrazos. Además, hay que mantener la espalda y cuello estirados, y realizar al menos diez respiraciones, lentas y profundas. Cada movimiento debe ser lento y armonioso.

Yoga XLSemanal

Beneficios de la postura del loto en yoga La postura de loto es ideal para ganar flexibilidad y flexibilidad en diversas partes del cuerpo, especialmente en la cadera. Pero además cuenta con beneficios a nivel energético. Por ejemplo, ayuda a calmar la mente y favorece la concentración, lo que alivia el dolor de cabeza y el insomnio.

Por otra parte, fortalece los muslos, especialmente los músculos de la parte de atrás isquiotibiales. Ayuda a contrarrestar los efectos de la menopausia y es buena para la sinusitis y asma. padmasana