Daniela Celis cumplió con su promesa por Thiago Medina y peregrinó a Luján: "Por vos, por nuestras hijas"

La exparticipante de Gran Hermano había anticipado que iba a participar de la caminata a la basílica tras la mejoría en la salud del padre de sus hijas, Laia y Aimé. El influencer continúa en terapia tras su grave accidente de moto.

"Y sí, la fe mueve montañas. Gracias", expresó feliz, aniela Celis tras llegar a la Basílica de Luján

Daniela Celis fue uno de los miles peregrinos que emprendieron la caminata hasta Luján . Tal como lo había prometido, partió desde Liniers hasta la Basílica para agradecer la mejoría en la salud del padre de sus hijas, Thiago Medina.

La mamá de Aimé y Laia, había mostrado en sus redes sociales el inicio del trayecto , pero durante las últimas horas de este sábado volvió a recurrir a sus historias de Instagram para mostrar su enorme esfuerzo y felicidad.

“Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes” , escribió Pestañela con una imagen de noche, y la cúpula de la Basílica. Ya en el siguiente posteo subió un breve video ya dentro de la misma donde los fieles estallaron en aplausos por el enorme esfuerzo de todos. “Y sí, la fe mueve montañas. Gracias” , sostuvo siguiendo con la línea que viene expresando cuando pedía oraciones por la salud de Medina.

La oriunda de Moreno había anticipado su participación en la peregrinación el sábado por la mañana en una foto donde mostró a los fieles caminando hacia Luján, acompañada por su hermana Mara .

El esfuerzo se debe la mejoría de Thiago en las últimas horas. “Estamos felices. Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, come, y ahora duerme”, había anticipado Daniela en sobre las últimas novedades por el estado de salud del nacido en González Catán.

También destacó: “Hoy no requiere soporte con oxígeno, eso es muy positivo. Si todo sigue así, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”.

Daniela Celis contó cómo salió la operación de Thiago Medina: "Grandes pasos"

Mientras permanece internado en terapia intensiva tras el grave accidente de moto que sufrió el 12 de septiembre pasado, Thiago Medina fue sometido a nueva operación este jueves que se pudo realizar "sin complicaciones", según informó su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis.

"¡Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones!", anunció en su cuenta de Instagram. El procedimiento consistió en una limpieza y desinfección de la herida que el exGran Hermano tiene en el tórax como consecuencia de una cirugía anterior.

"Ya se encuentra en UTI (Unidad de Terapia Intensiva) para continuar su recuperación. No requiere asistencia ni cánula de oxígeno. Grandes pasos para Thiago estos días. Seguimos rezando por él", agregó. También dedicó unas palabras a los médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega.