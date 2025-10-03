Camilota, hermana de Thiago Medina, denunció que pidieron dinero en su nombre para ayudar al exGran Hermano que tuvo una mejoría, tras un choque tremendo con la moto.
La joven hizo un duro descargo contra los que se aprovechan del delicado estado de salud del exGran Hermano.
Camilota, hermana de Thiago Medina, denunció que pidieron dinero en su nombre para ayudar al exGran Hermano que tuvo una mejoría, tras un choque tremendo con la moto.
La participante de Cuestión de peso contó que hay una cuenta falsa a su nombre en Instagram donde piden dinero para la medicación. Los estafadores usaron una foto de ella para transferir a un CBU supuestamente a su nombre.
La joven compartió dos videos donde hizo un descargo público sobre el tema: "Hay una cuenta de Facebook que está pidiendo plata y no soy yo. Vengo a aclarar acá que yo no estoy pidiendo nada", explicó.
Enseguida pidió a sus seguidores que "vayan a denunciarlo ayúdenme porque se están tomando atribuciones y no es así. Yo no estoy pidiendo plata, así que me ayudan con un poquitito así podemos hacer que cierren esa cuenta y que dejen de hablar cosas que no son y dejarme mal a mí".
La noticia no pudo empañar la alegría de la familia del mediático y su exmujer Daniel Celis, sobre una leve mejoría: “Estamos felices. Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, come, y ahora duerme”, dijo la influencer.
Agregó: "Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”.