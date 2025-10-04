Daniela Celis, presente en la peregrinación de Luján tras la milagrosa recuperación de Thiago Medina La ex Gran Hermano participó de la tradicional marcha de los devotos a la Virgen de Luján, en agradecimiento a la mejoría en la salud del padre de sus hijas, internado en terapia intensiva por un grave accidente de moto.







Pestañela diariamente da el parte médico de Thiago, en sus redes.

Miles y miles de fieles se convocaron en la edición 51 de la peregrinación a Luján con destino a la Basílica en la tradicional manifestación de fe a la Virgen de Luján. Y entre la multitud se pudo observar la participación de la ex Gran Hermano, Daniela Celis, que con un emotivo posteo dejó en evidencia el conmovedor motivo por el cual se hizo presente.

La influencer caminó los 60 kilómetros que separan el Santuario de San Cayetano, en Liniers, de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, como pedido y agradecimiento por la milagrosa recuperación de Thiago Medina, expareja y padre de sus hijas, tras tres semanas de internación en terapia intensiva. por un gravísimo accidente en moto en Moreno.

Desde la calle, Pestañela capturó una imágen, que luego subió a sus historias en Instagram, en plena caminata a la Basílica, donde se puede observar a la multitud, con una pechera de color verde flúo, con la imagen de la Virgen de Luján estampada en negro.

La peregrinación, que este año se realizó bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, reunió a miles de fieles en un recorrido marcado por la devoción y la solidaridad. Daniela, durante los días más críticos de la internación de su expareja, se aferró a la fe y pidió cadenas de oración cada día para que Thiago pudiera salir adelante.

daniela celis lujan

Daniela Celis reveló el último parte médico de Thiago Medina y emocionó a todos: "Estamos felices" Tras tres semanas de internación, la salud del ex Gran Hermano Thiago Medina continúa generando expectativa, tras permanecer en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. En las últimas horas, la madre de sus hijas y expareja, Daniela Celis emocionó a todos tras dar a conocer el último parte médico: "Estamos felices", expresó. “Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, come, y ahora duerme”, expresó la influencer en una historia en su Instagram. Tras ingresar nuevamente al quirófano para ser sometido a otro procedimiento médico de alta complejidad, Thiago Medina evoluciona favorablemente. “Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”, añadió la ex participante de Gran Hermano.