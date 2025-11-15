Pedro Rosemblat sobre la convivencia con Lali Espósito: "Me preocupo por..." El conductor y pareja de la cantante dio detalles sobre su intimidad y habló de su transformación junto a la estrella pop argentina.







El conductor destacó que la convivencia se convirtió en una valiosa lección de vida y felicidad. Redes Sociales

El conductor de streaming, Pedro Rosemblat, actual pareja de Lali Espósito, habló en una entrevista sobre la convivencia y el marcado contraste de personalidades que existe entre ambos. "Me preocupo por cualquier pelotudez", aseguró.

El novio de la cantante habló de los caracteres distintos y que hace fluir la relación en la vida diaria: “Me cambió mucho la vida conocerla, porque ella tiene una manera de vivir y de conectar con la alegría y con el placer, que para mí es fundamental”,

Destacó que la artista lo cambió de manera profunda con su forma de ser casi perfecta y detalló cómo es el contraste de personalidades: “Yo soy mucho más neurótico, mucho más enroscado, me preocupo por cualquier pelotudez y ella es una persona que disfruta la vida permanentemente”, contó.

Embed En el programa de streaming Ferné con Grego, el mediático aseguró que está vivienda un transformación en su vida a partir de conocer a Lali: “Conecté con una felicidad que es, al fin y al cabo, lo que uno persigue en la vida, que es ser feliz. Y al lado suyo soy muy feliz, y eso es lo que más me gusta. Además de lo que uno puede admirar como persona, más allá de como pareja", resaltó.