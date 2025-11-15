Pedro Rosemblat sobre la convivencia con Lali Espósito: "Me preocupo por..."

El conductor de streaming, Pedro Rosemblat, actual pareja de Lali Espósito, habló en una entrevista sobre la convivencia y el marcado contraste de personalidades que existe entre ambos. "Me preocupo por cualquier pelotudez", aseguró.
El conductor de streaming, Pedro Rosemblat, actual pareja de Lali Espósito, habló en una entrevista sobre la convivencia y el marcado contraste de personalidades que existe entre ambos. "Me preocupo por cualquier pelotudez", aseguró.
El novio de la cantante habló de los caracteres distintos y que hace fluir la relación en la vida diaria: “Me cambió mucho la vida conocerla, porque ella tiene una manera de vivir y de conectar con la alegría y con el placer, que para mí es fundamental”,
Destacó que la artista lo cambió de manera profunda con su forma de ser casi perfecta y detalló cómo es el contraste de personalidades: “Yo soy mucho más neurótico, mucho más enroscado, me preocupo por cualquier pelotudez y ella es una persona que disfruta la vida permanentemente”, contó.
En el programa de streaming Ferné con Grego, el mediático aseguró que está vivienda un transformación en su vida a partir de conocer a Lali: “Conecté con una felicidad que es, al fin y al cabo, lo que uno persigue en la vida, que es ser feliz. Y al lado suyo soy muy feliz, y eso es lo que más me gusta. Además de lo que uno puede admirar como persona, más allá de como pareja", resaltó.
Además, subrayó la energía y la capacidad de trabajo de la intérprete de éxitos como Fanático, Disciplina y Soy, en cada una de las tareas que tiene por delante y en todos sus proyectos: "Veo cómo trabaja, cómo arma sus shows, el armado de su disco, cómo se relaciona con su equipo de trabajo, su trato con la gente, con su familia, su trato con la mía, con sus amigos. La miro mucho, la analizo, y aprendo... ella es bárbara la verdad. La enana es muy potente y a dónde llega no pasa desapercibida", concluyó.