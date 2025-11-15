IR A
IR A

Pedro Rosemblat sobre la convivencia con Lali Espósito: "Me preocupo por..."

El conductor y pareja de la cantante dio detalles sobre su intimidad y habló de su transformación junto a la estrella pop argentina.

El conductor destacó que la convivencia se convirtió en una valiosa lección de vida y felicidad.

El conductor destacó que la convivencia se convirtió en una valiosa lección de vida y felicidad.

Redes Sociales

El conductor de streaming, Pedro Rosemblat, actual pareja de Lali Espósito, habló en una entrevista sobre la convivencia y el marcado contraste de personalidades que existe entre ambos. "Me preocupo por cualquier pelotudez", aseguró.

La presencia de la joven junto al cantante no pasó desapercibida.
Te puede interesar:

¿Se casan o se cancela la boda? Qué pasó entre Cristian Castro y su pareja cordobesa

El novio de la cantante habló de los caracteres distintos y que hace fluir la relación en la vida diaria: “Me cambió mucho la vida conocerla, porque ella tiene una manera de vivir y de conectar con la alegría y con el placer, que para mí es fundamental”,

Destacó que la artista lo cambió de manera profunda con su forma de ser casi perfecta y detalló cómo es el contraste de personalidades: “Yo soy mucho más neurótico, mucho más enroscado, me preocupo por cualquier pelotudez y ella es una persona que disfruta la vida permanentemente”, contó.

Embed

En el programa de streaming Ferné con Grego, el mediático aseguró que está vivienda un transformación en su vida a partir de conocer a Lali: “Conecté con una felicidad que es, al fin y al cabo, lo que uno persigue en la vida, que es ser feliz. Y al lado suyo soy muy feliz, y eso es lo que más me gusta. Además de lo que uno puede admirar como persona, más allá de como pareja", resaltó.

Además, subrayó la energía y la capacidad de trabajo de la intérprete de éxitos como Fanático, Disciplina y Soy, en cada una de las tareas que tiene por delante y en todos sus proyectos: "Veo cómo trabaja, cómo arma sus shows, el armado de su disco, cómo se relaciona con su equipo de trabajo, su trato con la gente, con su familia, su trato con la mía, con sus amigos. La miro mucho, la analizo, y aprendo... ella es bárbara la verdad. La enana es muy potente y a dónde llega no pasa desapercibida", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La China Suárez dio a entender por qué tiene pocos amigos. 

¿Una indirecta para Lali? La China Suárez contó por qué se alejó de varios amigos: "No me gustan los tibios"

Lali volvió a mostrar su admiración por Moria. 

Puros halagos: Lali dejó un cariñoso mensaje a Moria y La One respondió con elogios

play

Pedro Rosemblat: "Me siento parte de una generación que está en la dirigencia peronista del futuro"

Salió el primer trailer del documental Lali: la que le gana al tiempo de Netflix

Salió el primer trailer del documental "Lali: la que le gana al tiempo" de Netflix

play

Oasis: de Manchester al Britpop global

En el cine alcanzó casi 2 millones de espectadores.

Homo Argentum llega al streaming: cuándo y dónde se estrena la película de Guillermo Francella que fue un suceso en el cine

últimas noticias

Protestas contra Sheinbaum: grandes barricadas protegen el Palacio de Gobierno

Protestas contra Sheinbuam: violentos incidentes frente al Palacio de Gobierno de México

Hace 11 minutos
La productora vivió acosada por un hombre que ahora tiene una restricción de acercamiento.

"Se le aparecía en lugares públicos": revelaron el dramático acoso que vivió Cris Morena

Hace 31 minutos
play
El conductor destacó que la convivencia se convirtió en una valiosa lección de vida y felicidad.

Pedro Rosemblat sobre la convivencia con Lali Espósito: "Me preocupo por..."

Hace 1 hora
play

Dos personas resultaron heridas en un incendio en un centro comercial en Villa Celina

Hace 1 hora
Abu Francis con fractura expuesta y la desesperación de sus compañeros.

Video: la terrible lesión de un futbolista que sufrió una doble fractura en pleno partido

Hace 1 hora