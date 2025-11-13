Los exparticipantes de Gran Hermano estuvieron juntos en una entrevista con Moria Casan y le hicieron frente a la contundente pregunta de la diva.

Después del accidente, Thiago Medina y Daniela Celis se mostraron más unidos que nunca, pero no llegaron a confirmar su reconciliación. Ahora, de invitados en el nuevo programa de Moria Casán , la diva se animó a preguntarles sobre su relación.

Los exparticipantes de Gran Hermano atravesaron duros momentos hace dos meses, y si bien trascendió que el influencer le había propuesto casamiento a la madre de sus hijas , todo quedó en suspenso y ambos siguieron su vida juntos, pero nunca se supo bien si como pareja, nuevamente.

Cuando ocurrió el accidente, los padres de las gemelas Laia y Aimé, estaba separados. Pero en La Mañana con Moria (El Trece) sorprendieron a la conductora con su respuesta sobre su presente amoroso.

La One apenas los recibió no tardó en hacer la pregunta de rigor: “Tenemos acá a esta pareja hermosa. ¿Ustedes dos están peleados ?”. Entre risas, Daniela no le esquivó la consulta, pero dejó un destallo de dudas: “No sabemos qué estamos, la verdad”.

La conductora comenzó a repasar el drástico cambio que tuvo la vida de ambos tras su paso por el reality y el cariño que tuvieron constantemente de la gente, Thiago no dio por confirmado la reconciliación, pero sí aseguró “estamos bien”. “¿Qué somos? Dos personas somos”, sumó Pestañela.

Después, sentados en el living, la influences se animó a profundizar la pregunta y reconoció que todavía “no nos sentamos a charlar para saber lo que va a pasar entre nosotros. “La prioridad es que él esté bien”, aclaró y Thiago agregó: “Yo sí la amo mucho, con todo mi corazón. Es lo mejor que me pasó después de Gran Hermano. Es la madre de mis hijas”. ¿Están a un paso de la reconciliación?

Thiago Medina y familia El famoso se sumó a los festejos Halloween de la revista de espectáculos. Redes Sociales

Thiago Medina habló sobre su futuro con Daniela Celis: "Disfrutando y..."

Thiago Medina volvió a nacer si dudas tras su accidente con la moto en Moreno, y comenzó la recuperación en su casa, junto a Daniela Celis y sus hijas. Ahora, el influencer habló sobre su relación con la ex – Gran Hermano.

Tras varias semanas internado en estado delicado, Medina reapareció públicamente en un evento para festejar Hallowen y aprovechó para agradecer por poder disfrutar nuevamente de su vida cotidiana junto a su familia. “Estoy contento”, aseguró en diálogo con Puro Show (El Trece) haciendo referencia a la importancia de poder caminar y compartir tiempo con sus hijas.

“Después de casi morirme, muchas cosas cambiaron. Ahora estoy enfocado en mi recuperación, en querer hacer mi negocio, en la música, en muchas cosas, pero metiéndole de a poquito”, reconoció. Sobre el reencuentro con sus hijas, el joven recordó que “fue muy emotivo”, pero también reveló que “no se vio, pero yo me encerré en la pieza a llorar porque estaba muy, muy, muy contento”.

Luego de recuperar la conciencia, circuló el rumor de que Thiago le propuso casamiento a la madre de Laia y Aimé, aunque luego esa versión se puso en duda. Ahora, el exhermanito habló sobre su relación con Pestañela y sostuvo que “falta”, pero destacó que conviven y “se llevan bien”, dejando en claro que la relación atraviesa un buen momento.