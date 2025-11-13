IR A
IR A

Thiago Medina y Daniela Celis, ¿a un paso de la reconciliación?: "Estamos bien"

Los exparticipantes de Gran Hermano estuvieron juntos en una entrevista con Moria Casan y le hicieron frente a la contundente pregunta de la diva.

Thiago Medina y Daniela Celis estuvieron visitando a Moria Casán en su nuevo programa

Thiago Medina y Daniela Celis estuvieron visitando a Moria Casán en su nuevo programa

Después del accidente, Thiago Medina y Daniela Celis se mostraron más unidos que nunca, pero no llegaron a confirmar su reconciliación. Ahora, de invitados en el nuevo programa de Moria Casán, la diva se animó a preguntarles sobre su relación.

Thiago Medina mostró su cambio físico. 
Te puede interesar:

Thiago Medina sorprendió al mostrar su cambio físico tras el accidente

Los exparticipantes de Gran Hermano atravesaron duros momentos hace dos meses, y si bien trascendió que el influencer le había propuesto casamiento a la madre de sus hijas, todo quedó en suspenso y ambos siguieron su vida juntos, pero nunca se supo bien si como pareja, nuevamente.

Cuando ocurrió el accidente, los padres de las gemelas Laia y Aimé, estaba separados. Pero en La Mañana con Moria (El Trece) sorprendieron a la conductora con su respuesta sobre su presente amoroso.

La One apenas los recibió no tardó en hacer la pregunta de rigor: “Tenemos acá a esta pareja hermosa. ¿Ustedes dos están peleados?”. Entre risas, Daniela no le esquivó la consulta, pero dejó un destallo de dudas: “No sabemos qué estamos, la verdad”.

La conductora comenzó a repasar el drástico cambio que tuvo la vida de ambos tras su paso por el reality y el cariño que tuvieron constantemente de la gente, Thiago no dio por confirmado la reconciliación, pero sí aseguró “estamos bien”. “¿Qué somos? Dos personas somos”, sumó Pestañela.

Después, sentados en el living, la influences se animó a profundizar la pregunta y reconoció que todavía “no nos sentamos a charlar para saber lo que va a pasar entre nosotros. “La prioridad es que él esté bien”, aclaró y Thiago agregó: “Yo sí la amo mucho, con todo mi corazón. Es lo mejor que me pasó después de Gran Hermano. Es la madre de mis hijas”. ¿Están a un paso de la reconciliación?

Thiago Medina y familia
El famoso se sumó a los festejos Halloween de la revista de espectáculos.

El famoso se sumó a los festejos Halloween de la revista de espectáculos.

Thiago Medina habló sobre su futuro con Daniela Celis: "Disfrutando y..."

Thiago Medina volvió a nacer si dudas tras su accidente con la moto en Moreno, y comenzó la recuperación en su casa, junto a Daniela Celis y sus hijas. Ahora, el influencer habló sobre su relación con la ex – Gran Hermano.

Tras varias semanas internado en estado delicado, Medina reapareció públicamente en un evento para festejar Hallowen y aprovechó para agradecer por poder disfrutar nuevamente de su vida cotidiana junto a su familia. “Estoy contento”, aseguró en diálogo con Puro Show (El Trece) haciendo referencia a la importancia de poder caminar y compartir tiempo con sus hijas.

“Después de casi morirme, muchas cosas cambiaron. Ahora estoy enfocado en mi recuperación, en querer hacer mi negocio, en la música, en muchas cosas, pero metiéndole de a poquito”, reconoció. Sobre el reencuentro con sus hijas, el joven recordó que “fue muy emotivo”, pero también reveló que “no se vio, pero yo me encerré en la pieza a llorar porque estaba muy, muy, muy contento”.

Luego de recuperar la conciencia, circuló el rumor de que Thiago le propuso casamiento a la madre de Laia y Aimé, aunque luego esa versión se puso en duda. Ahora, el exhermanito habló sobre su relación con Pestañela y sostuvo que “falta”, pero destacó que conviven y “se llevan bien”, dejando en claro que la relación atraviesa un buen momento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El ex GH mostró las imágenes de la vivienda prefabricada que se construyó en Córdoba.

El gran gesto de Bautista Mascia, ex Gran Hermano: así avanza la construcción que donó a La Casita Trans

Celis y Medina fueron pareja y son padres de las gemelas Laia y Aimé.

A un mes del alta, el ex Gran Hermano Thiago Medina aceptó un nuevo desafío laboral en Telefe

Alfa, otra vez envuelto en una polémica.

Alfa fue acusado de chocar a una moto y se defendió diciendo que le iban a robar porque "estaba con un Mercedes en el conurbano"

últimas noticias

play
Diego Santilli: La informalidad nos tiene que doler a todos

Santilli: "La informalidad nos tiene que doler a todos"

Hace 20 minutos
play
La película combina drama, suspenso y acción judicial, pero también plantea preguntas éticas profundas: ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Es posible hablar de justicia en un sistema que no protege a todos por igual?

Cuál es la película de los 90 cargada de acción y venganza que está entre lo más visto de Netflix

Hace 43 minutos
Este jugador pasó por casi todas las categorías del Ascenso.

La increíble historia del verdugo de River que pasó por cinco categorías del fútbol argentino y casi llega a Boca

Hace 44 minutos
Leé más sobre la impactante historia de esta mujer y su diagnóstic que dejó atónitos a todos

Tenía fiebre y resfrío pero cuando fue al médico el diagnóstico la dejó sin palabras: qué dijo el médico

Hace 45 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película estadounidense que fue furor en 2015 en cines, con un elenco excepcional a la cabeza con Will Smith, se trata de Focus: maestros de la estafa.

Cuál es la trama de Focus: maestros de la estafa, la película de Will Smith que es furor en Netflix

Hace 45 minutos