Daniela Celis reveló el último parte médico de Thiago Medina y emocionó a todos: "Estamos felices"

El ex Gran Hermano evoluciona favorablemente y la madre de sus hijas y expareja no ocultó su alegría, tras tres semanas de internación: "Esperamos una pronta salida", expresó.

Thiago evoluciona favorablemente.

Tras tres semanas de internación, la salud del ex Gran Hermano Thiago Medina continúa generando expectativa, tras permanecer en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. En las últimas horas, la madre de sus hijas y expareja, Daniela Celis emocionó a todos tras dar a conocer el último parte médico: "Estamos felices", expresó.

La hermana del exGran Hermano pidió desenmascarar a los estafadores.
Camilota, hermana de Thiago Medina, denunció que pidieron dinero en su nombre: "No soy yo"

“Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, come, y ahora duerme”, expresó la influencer en una historia en su Instagram.

Tras ingresar nuevamente al quirófano para ser sometido a otro procedimiento médico de alta complejidad, Thiago Medina evoluciona favorablemente. “Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”, añadió la ex participante de Gran Hermano.

"Pestañela" suele utilizar sus redes para comunicar la evolución de Thiago, tras el terrible accidente que padeció con su moto, al chocar contra un automóvil en Moreno, donde fue atendido de urgencia y se sometió a varias operaciones.

Por último, Celis contó que Thiago le envió saludos a sus seguidores por el apoyo que recibió en este difícil momento: "Él ya sabe que están todos ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución y les agradece un montón“.

La hermana del exGran Hermano pidió desenmascarar a los estafadores.

