2 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Daniela Celis contó cómo salió la operación de Thiago Medina: "Grandes pasos"

El ex Gran Hermano fue sometido a una toilette quirúrgica, un proceso de curación para su herida de la cirugía de tórax. "Se pudo realizar sin complicaciones", informó la influencer.

Por
Daniela Celis agradeció al equipo médico que operó a Thiago Medina.

Daniela Celis agradeció al equipo médico que operó a Thiago Medina.

Mientras permanece internado en terapia intensiva tras el grave accidente de moto que sufrió el 12 de septiembre pasado, Thiago Medina fue sometido a nueva operación este jueves que se pudo realizar "sin complicaciones", según informó su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis.

Gran Hermano: Generación Dorada llegará con muchos famosos.
Te puede interesar:

Se filtraron dos participantes de Gran Hermano Generación Dorada: son famosas

"¡Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones!", anunció en su cuenta de Instagram. El procedimiento consistió en una limpieza y desinfección de la herida que el ex Gran Hermano tiene en el tórax como consecuencia de una cirugía anterior.

"Ya se encuentra en UTI (Unidad de Terapia Intensiva) para continuar su recuperación. No requiere asistencia ni cánula de oxígeno. Grandes pasos para Thiago estos días. Seguimos rezando por él", agregó. También dedicó unas palabras a los médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

"Queremos agradecer al equipo de cirugía del hospital de Moreno por tercera vez. Y a todos los que nos acompañan en este camino", concluyó. Según los últimos partes médicos, Medina "sigue evolucionando favorablemente"; Celis detalló que "está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal".

Historia Daniela Celis sobre Thiago Medina 02-10-25

El mensaje de la hermana de Thiago Medina por su recuperación: "La siento más..."

El ex Gran Hermano Thiago Medina se recupera del choque con su moto aunque tiene pronóstico reservado. En ese contexto, su hermana Camilota lanzó un comentario sobre una interna familiar. "La siento más familiar a ella que a mi propia familia", compartió en sus redes sociales. El mensaje llevaba una foto de la exjugadora del reality de Telefe Romina Uhrig.

Si bien la participante de Cuestión de peso siempre agradeció el apoyo de la gente en nombre de "la familia" de Thiago, ahora dejó al descubierto que hay tensiones a partir del accidente que sufrió el joven. La familia de Thiago Medina está compuesta por su padre, sus nueve hermanos y sus dos hijas, Laia y Aimé, fruto de su relación con Celis. Su madre falleció cuando él era adolescente.

La publicación de la hermana del exGH en redes sociales
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Thiago Medina será operado por tercera vez desde que tuvo el accidente en moto el pasado 12 de septiembre

Thiago Medina será sometido a una nueva operación: el esperanzador mensaje de su melliza

Una de las ex-Gran Hermano﻿ se encuentra en un dramático momento de salud.

El dramático momento que vive una ex-Gran Hermano: "Pasé cuatro días sin comer..."

Juli Poggio habría estado a los besos con un famoso.

Juli Poggio habría estado a los besos con un famoso en la fiesta de los Martín Fierro 2025

Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron compañeros en Paris Saint-Germain.

Icardi y Paredes tendrían un romance con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

Camilota destacó el apoyo de Romina en vez del de su familia.

El mensaje de la hermana de Thiago Medina por su recuperación: "La siento más..."

El mediático sufrió un grave accidente con su moto y pelea por su vida.

Nuevo parte médico de la salud de Thiago Medina: "Está despierto"

Rating Cero

El actor argentino reveló cuál fue el pedido de la estrella de Hollywood.

El gesto que tuvo Sylvester Stallone con Nico Vázquez con la puesta teatral de Rocky

Argenzuela se convirtió en el líder total del rating de la tarde.

El tanque de Argenzuela, líder en el rating de la tarde

The Life of a Showgirl estará disponible el 3 de octubre.

La hora exacta: ¿Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift?

Mauro Icardi tuvo la primera gran noticia en la causa contra Wanda Nara.

Mauro Icardi recibió el primer fallo favorable: se archivó una denuncia de Wanda Nara

Son dos famosos muy importantes de Argentina.

¿Con lugar confirmado? Esta famosa pareja argentina se casaría y su ceremonia tiene salón

La maldición de La Llorona un estreno de 2019 que ya está disponible en Netflix y no te podés perder.
play

La maldición de La Llorona llegó a Netflix y tiene a todos aterrados: cuál es la trama

últimas noticias

El actor argentino reveló cuál fue el pedido de la estrella de Hollywood.

El gesto que tuvo Sylvester Stallone con Nico Vázquez con la puesta teatral de Rocky

Hace 9 minutos
Daniela Celis agradeció al equipo médico que operó a Thiago Medina.

Daniela Celis contó cómo salió la operación de Thiago Medina: "Grandes pasos"

Hace 22 minutos
Argenzuela se convirtió en el líder total del rating de la tarde.

El tanque de Argenzuela, líder en el rating de la tarde

Hace 29 minutos
play

Copa Libertadores Femenina 2025: Boca y San Lorenzo se ilusionan con gritar campeón con su gente

Hace 32 minutos
The Life of a Showgirl estará disponible el 3 de octubre.

La hora exacta: ¿Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift?

Hace 34 minutos