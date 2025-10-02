El ex Gran Hermano fue sometido a una toilette quirúrgica, un proceso de curación para su herida de la cirugía de tórax. "Se pudo realizar sin complicaciones", informó la influencer.

Mientras permanece internado en terapia intensiva tras el grave accidente de moto que sufrió el 12 de septiembre pasado, Thiago Medina fue sometido a nueva operación este jueves que se pudo realizar "sin complicaciones", según informó su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis.

"¡Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones!", anunció en su cuenta de Instagram. El procedimiento consistió en una limpieza y desinfección de la herida que el ex Gran Hermano tiene en el tórax como consecuencia de una cirugía anterior.

"Ya se encuentra en UTI (Unidad de Terapia Intensiva) para continuar su recuperación. No requiere asistencia ni cánula de oxígeno. Grandes pasos para Thiago estos días. Seguimos rezando por él", agregó. También dedicó unas palabras a los médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

"Queremos agradecer al equipo de cirugía del hospital de Moreno por tercera vez. Y a todos los que nos acompañan en este camino", concluyó. Según los últimos partes médicos, Medina "sigue evolucionando favorablemente"; Celis detalló que "está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal".

El mensaje de la hermana de Thiago Medina por su recuperación: "La siento más..."

El ex Gran Hermano Thiago Medina se recupera del choque con su moto aunque tiene pronóstico reservado. En ese contexto, su hermana Camilota lanzó un comentario sobre una interna familiar. "La siento más familiar a ella que a mi propia familia", compartió en sus redes sociales. El mensaje llevaba una foto de la exjugadora del reality de Telefe Romina Uhrig.

Si bien la participante de Cuestión de peso siempre agradeció el apoyo de la gente en nombre de "la familia" de Thiago, ahora dejó al descubierto que hay tensiones a partir del accidente que sufrió el joven. La familia de Thiago Medina está compuesta por su padre, sus nueve hermanos y sus dos hijas, Laia y Aimé, fruto de su relación con Celis. Su madre falleció cuando él era adolescente.