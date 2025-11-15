15 de noviembre de 2025 Inicio
"Se le aparecía en lugares públicos": revelaron el dramático acoso que vivió Cris Morena

La productora padeció una pesadilla al ser perseguida por un hombre desde 2020, por lo que la Justicia dictó la restricción de acercamiento.

La productora vivió acosada por un hombre que ahora tiene una restricción de acercamiento.

La productora vivió acosada por un hombre que ahora tiene una restricción de acercamiento.

La productora Cris Morena fue víctima de un hombre que la acosó durante un largo tiempo y que llegó a ir a buscarla a los lugares donde ella trabajaba o visitaba con su familia: “La iba a buscar a la casa, la seguía, se le aparecía en lugares públicos".

La creadora de éxitos como Chiquititas y Rebelde Way, vivió un pesadilla con un sujeto de 51 años, de profesión baterista, que la hostigaba desde el 2020: "Hay una escena en un shopping donde el tipo se le acerca y le dice que tenían que tomar un café”, detallaron.

En ese momento se arregló una probation de 30 horas de trabajo comunitario y que el hombre dejaría de tener ese comportamiento, que no se contactaría con ella y al año, como cumplió con todas las pautas pedidas, la causa quedó archivada.

Pero en junio de este año el hombre volvió a molestarla con lo cual ella fue a la Fiscalía, volvió a denunciarlo y ahora el acosador tiene tobillera electrónica y está monitoreado, según trascendió.

La historia hasta ahora desconocida fue revelada por el periodista Pampa Mónaco en el programa de streaming Bondi. Por su parte, Laura Ubfal contó en su web que "la actriz tiene en su poder un aparato que le marca los 1000 metros alrededor", que sería el perímetro donde este hombre no puede acercarse.

