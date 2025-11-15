15 de noviembre de 2025 Inicio
Dos personas resultaron heridas en un incendio en un centro comercial en Villa Celina

El hecho comenzó a partir de que se prendieran fuego dos depósitos de la planga baja y el subsuelo. Hubo una persona que tuvo quemaduras leves y la otra un principio de asfixia. El hecho sucedió horas más tardes de la impresionante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza.

Un incendio en un centro comercial de Villa Celina provocó que dos personas resultaran heridas.

Un centro comercial se incendió este sábado por la tarde, ubicado en la calle Standford y la colectora de la Autopista Ricchieri, en la localidad bonaerense de Villa Celina, en el partido de La Matanza. Una intensa columna de humo negra se expandió a lo largo de la zona y pudo verse a kilómetros de distancia. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar y, hasta el momento, no se registraron muertos pero sí hubo dos personas que resultaron heridas.

El centro comercial que se prendió fuego es un lugar dedicado a la venta textil, tanto de prendas, como telas, hilos y otros materiales que son altamente combustionables. Como el lugar cierra los días sábados, no había comerciantes presentes. Sin embargo, dos personas que se encontraban en las inmediaciones resultaron heridas. Una tuvo quemaduras leves y la otra un principio de asfixia.

El incendio comenzó cuando dos depósitos de la planta baja y el subsuelo se prendieron fuego. Si bien los vecinos de la zona llamaron rápidamente a los bomberos, denunciaron que tardaron más de treinta minutos en presentarse en el lugar. Por este motivo, las llamas no pudieron ser sofocadas rápidamente y el primer piso se prendió fuego por completo.

Además, una vez en el centro comercial incendiado, los bomberos tuvieron problemas con la presión del agua. Por lo que se demoraron en apagar la parte frontal del lugar para poder ingresar y continuar sofocando el resto de los focos ígneos. El fuego se propagó y alcanzó a un auto que se encontraba estacionado cerca del lugar. Dentro, quedaron destruidos al menos cuatro locales.

Las calles aledañas a este centro comercial permanecieron cerradas y el tránsito cortado, ya que los bomberos lucharon para que el fuego no se extienda a las casas vecinas ni al tendido eléctrico.

El hecho quedó a cargo de la Fiscalía N° 3 de Morón y caratulado como incendio y otros estragos. En los próximos días, las pericias correspondientes determinarán si se trató de un caso accidental o intencional. El hecho sucedió a menos de 24 horas de la impresionante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza.

