Thiago Medina sorprendió al mostrar su cambio físico tras el accidente El exparticipante de Gran Hermano continúa con su recuperación luego de estar dos meses internado y mostró en su cuenta de Instagram cómo evoluciona.







Thiago Medina mostró su cambio físico. Redes sociales

El influencer Thiago Medina mostró el avance de su recuperación en redes sociales luego de haberse accidentado con su moto y sorprendió por la rápida recuperación. Cabe destacar que realiza un tratamiento adrede en el mismo hospital donde estuvo dos meses internado.

“Gracias a Dios estoy acá y puedo contarlo”, escribió al mismo momento que publicó la imagen en historias. Además, entre las buenas noticias, volverá a trabajar ya que aceptó la propuesta de Telefe para ser parte de GH Generación Dorada en Telefe.

Thiago Medina Redes sociales Después de reponerse de un accidente con su moto que lo dejó hospitalizado más de un mes, el joven se animó a dar un gran paso en su carrera y aceptó sumarse a esta edición especial. Este juego tiene el objetivo de integrar a exjugadores con un rol específico, ya sea como hosts, panelistas, o incluso como guías de los nuevos concursantes.

Hace algunas semanas apareció para Halloween y habló en Puro Show. “Después de casi morirme, muchas cosas cambiaron. Ahora estoy enfocado en mi recuperación, en querer hacer mi negocio, en la música, en muchas cosas, pero metiéndole de a poquito”, reconoció. Sobre el reencuentro con sus hijas, el joven recordó que “fue muy emotivo”, pero también reveló que “no se vio, pero yo me encerré en la pieza a llorar porque estaba muy, muy, muy contento”.