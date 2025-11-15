Video: la terrible lesión de un futbolista que sufrió una doble fractura en pleno partido

15 de noviembre de 2025 Inicio
El mediocampista ghanés, Abu Francis, que juega en el Toulouse de Francia, protagonizó de una de las lesiones más impactantes del último tiempo tras el desafortunado cruce con Ao Tanaka en el amistoso contra Japón. El impresionante video del momento del golpe.

Abu Francis con fractura expuesta y la desesperación de sus compañeros.

El fútbol se paralizó con profunda preocupación durante el amistoso internacional que disputaron la selección de Ghana y Japón en el Toyota Stadium, en Aichi. El damnificado fue el mediocampista ghanés Abu Francis, de solo 24 años, quien sufrió una escalofriante lesión: una doble fractura de tibia y peroné que lo marginará de las canchas por varios meses.

El incidente ocurrió alrededor de los 5 minutos del segundo tiempo, cuando el marcador se encontraba 1-0 a favor del equipo local. Francis intentó interceptar un potente remate de Ao Tanaka, actual jugador del Leeds de Inglaterra, desde afuera del área. En la acción, la pierna de Francis quedó enredada con la del rival, justo en el momento del impacto al balón, lo que provocó la impresionante lesión en la pierna derecha del africano.

La gravedad del impacto fue tan evidente que, de inmediato, compañeros y rivales pidieron la asistencia médica de urgencia, con visibles gestos de desesperación. La atención en el campo se extendió por varios minutos y, luego, los médicos lograron subir al jugador a la camilla para, finalmente trasladarlo al Hospital Toyota Memorial.

Los mensajes fuerza y amor para el jugador tras la delicada lesión

La Asociación de Futbol Ghanesa publicó en Instagram un sentido mensaje en apoyo al futbolista. "¡Mantente fuerte, Abu Francis! Juntos superaremos esto", son las palabras que usaron desde la cuenta oficial para mostrar su acompañamiento al jugador, junto con varias fotos de Francis dentro del campo de juego con la camiseta de su selección.

En tanto, desde el equipo francés en el que se desempeña hoy, Toulouse FC, compartieron un mensaje a través de X: "Las imágenes son terribles y te enviamos toda nuestra fuerza y nuestros mejores deseos, Francis. ¡Todo el Club estará contigo para superar este duro golpe! Estaremos contigo para ayudarte a recuperarte lo antes posible, Black Stars", se solidarizan desde club.

El entrenador de Ghana, Otto Addo, agradeció públicamente el comportamiento del jugador japonés, Ao Tanaka, autor involuntario de la lesión, quien se acercó tanto a Francis como al cuerpo técnico de Ghana para disculparse por la jugada.

Abu Francis y Ao Tanaka al momento de la fuerte lesión durante el amistoso entre Japón y Ghana

La Ghana Football Association lanzó un comunicado que informa que Fran

cis se encuentra estable y están coordinando el plan de cirugía y recuperación con el médico del Toulouse FC. Se espera que el mediocampista esté alejado de los terrenos de juego durante el resto de la temporada.

