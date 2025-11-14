Homo Argentum llega al streaming: cuándo y dónde se estrena la película de Guillermo Francella que fue un suceso en el cine Después de arrasar en la taquilla de los cines y convertirse en un fenómeno social, ya tiene fecha de estreno en el servicio de streaming. Por







En el cine alcanzó casi 2 millones de espectadores.

Disney+ confirmó que Homo Argentum, el éxito de taquilla dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizado por Guillermo Francella, llega en exclusiva al servicio de streaming el 16 de enero de 2026.

Desde su estreno, el film logró una convocatoria masiva en los cines del país, alcanzando casi los 2 millones de espectadores.

Debido a esta gran afluencia de público, Homo Argentum continúa disponible en las salas argentinas para que las audiencias puedan disfrutarla en la pantalla grande, antes de su llegada el próximo año a la sección de Hulu, la nueva marca de entretenimiento general dentro de Disney+.

El filme estrena en Disney+ en América Latina, luego de pasar por los cines de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador y Paraguay; y de proyectarse en el Festival Internacional de Cine de Roma, donde fue recibida con una ovación de aplausos de pie de varios minutos y un reconocimiento contundente del público italiano que demostró gran empatía con el film.

La película, producida por Pampa Films, se presenta como "una invitación a pensar, debatir y emocionarse, una propuesta única que pone el cine argentino al centro de la conversación en cada territorio de la región".