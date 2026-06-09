Danelik explotó de rabia tras la eliminación de Brian Sarmiento: "Moralistas de cartón"

Luego de la segunda salida de Brian Sarmiento de Gran Hermano: Generación Dorada , Danelik disparó un picante mensaje en sus redes sociales despues que el exfutbolista, que había conseguido reincorporarse al reality a través de la instancia del repechaje, caiga en un mano a mano definitorio frente a Franco Zunino y tuviera que abandonar el juego por el voto de la audiencia.

La resolución de la gala generó una profunda indignación en Danelik. La exparticipante, quien consolidó un romance con Brian en el encierro que luego se trasladó al exterior, canalizó su descontento mediante un descargo sin filtros en su cuenta de X: “Bueno quiero decirles que ahora sí Brian está tranquilo. Realmente es mejor que esté afuera porque hiciera lo que hiciera iba a estar mal. Son muy antishow y moralistas de cartón ”.

En esa misma línea, la influencer aprovechó el espacio para destacar el cariño de los seguidores que respaldaron al exdeportista a lo largo de su estadía en el certamen de Telefe. En su publicación, se encargó de valorar la fidelidad del público: “Y le voy a hacer saber todo el apoyo que le dieron, las veces que estuvieron de su lado y lo que nos divertimos con sus ocurrencias. ¡Gracias a todos los que lo apoyan! ”.

No se trata de la primera ocasión en que la mediática sale en defensa de Sarmiento en internet. Recientemente, a raíz del polémico episodio que involucró a Luana Fernández, quien le tocó los genitales al ex futbolista, ya había alzado la voz para criticar la ausencia de medidas disciplinarias en el programa, manifestando: "Es tristísimo el pensamiento que tienen sobre una situación de acoso. Si la víctima fuera una mujer, sería un escándalo".

Por cuánto se fue Brian Sarmiento de Gran Hermano

Un histórico 89,3% de los votos negativos decretó la salida de Brian Sarmiento en la última gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada. Esta abrumadora cifra no solo tomó por sorpresa a los fanáticos más fieles del formato televisivo, sino que también estableció la marca de rechazo más alta en lo que va de la competencia actual, dejando una diferencia tan drástica con los demás nominados que el destino de la placa parecía sellado desde el arranque de la transmisión.

Para el exfutbolista, este desenlace significa un revés muy complejo en su paso por el certamen de Telefe. A lo largo de su estadía, el participante se había consolidado como una figura central del encierro, protagonizando intensas discusiones y cosechando fuertes alianzas que marcaron el pulso de la convivencia, por lo que su partida modifica por completo el mapa de afinidades dentro de la casa.

Record Brian Sarmiento

La audiencia se inclinó de forma masiva por la expulsión del deportista, quien no consiguió modificar los cuestionamientos de los espectadores a pesar de haber recibido el beneficio del repechaje. Esta segunda oportunidad que le otorgó la dinámica del juego resultó insuficiente para cambiar su imagen frente a un público que ya tenía una postura tomada de su etapa previa.