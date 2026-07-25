La millonaria oferta para que Julián Álvarez vuelva a la Premier League

Un club de Londres ofreció 100 millones de euros más el pase de un renombrado delantero para hacerse con los servicios de la Araña, con contrato en Atlético de Madrid hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones.

Arsenal se metió de lleno en la novela del mercado de pases europeo con una propuesta que sorprendió a todos por Julián Álvarez . El club de Londres ofrece 100 millones de euros más el pase del delantero sueco Viktor Gyökeres a cambio de quedarse con el atacante argentino, hoy en Atlético de Madrid.

Mikel Arteta , entrenador de Arsenal, marcó a Álvarez como el objetivo número uno de cara a la próxima temporada. El ex River Plate viene de una gran actuación en su primer año en La Liga y se transformó en uno de los delanteros más cotizados del continente.

La jugada del club inglés combina dinero y un futbolista de jerarquía. Gyökeres, de 28 años, llegó a Arsenal procedente de Sporting de Portugal en una operación que superó los 75 millones de euros y rápidamente se ganó un lugar entre los delanteros más codiciados de Europa. Incluirlo en la negociación es, para Arteta, la carta que puede inclinar la balanza frente a la negativa de Atlético.

El conjunto rojiblanco no da el brazo a torcer. Álvarez, de 26 años, tiene contrato hasta 2030 y su cláusula de rescisión asciende a 500 millones de euros, una cifra pensada para desalentar cualquier oferta . Según AS, la dirigencia atlética ya rechazó de manera tajante a todos los interesados en esta ventana de pases, entre ellos Real Madrid y Barcelona.

De hecho, no es la primera vez que llegan propuestas fuertes por la Araña: Barcelona presentó una oferta formal de 100 millones de euros, mientras que en el pasado Real Madrid había puesto sobre la mesa hasta 150 millones . Atlético, sin embargo, solo estaría dispuesto a escuchar ofertas que lleguen desde fuera de España y que resulten, según trascendió, "ineludibles".

El deseo de Julián Álvarez y el ruido del Mundial

La tensión por su futuro escaló durante el Mundial, cuando el propio Álvarez reconoció su ilusión de jugar algún día en Barcelona. Esas declaraciones incomodaron a la cúpula de Atlético, que salió rápido a bajarle el tono a las especulaciones.

Pese al interés inglés, el delantero tiene la cabeza puesta en seguir su carrera en España. Álvarez ya dejó en claro que su etapa en Premier League, donde jugó en Manchester City entre 2022 y 2024, es un capítulo cerrado. Su prioridad, remarcó AS, pasa por continuar en la Liga española antes que volver a Inglaterra.

Qué puede pasar antes de la pretemporada

Atlético de Madrid ya fijó la fecha de reincorporación de su plantel: el 10 de agosto arrancan los entrenamientos pensando en la temporada 2026-27, con un amistoso de pretemporada ante Olympique de Marsella programado para el 14 de agosto. La definición sobre el futuro de Álvarez podría llegar incluso antes de esa fecha, en medio de una negociación que promete nuevos capítulos.

Por ahora, la postura de Atlético sigue siendo firme: Julián Álvarez no está en venta. Pero la magnitud de la oferta de Arsenal, sumada al interés previo de Real Madrid y Barcelona, mantiene abierta una de las novelas más calientes del mercado europeo.