Se filtró quién ganará Gran Hermano y despertó una ola de críticas al programa

Un fuerte rumor en las redes salpicó a la producción del reality tras trascender un presunto pacto para definir el destino de los participantes.

La actual temporada de Gran Hermano: Generación Dorada avanza en medio de severos cuestionamientos, sumando ahora una fuerte teoría que apunta a un presunto "fraude" en el tramo definitivo del certamen. De acuerdo con lo revelado en el ciclo Ya Fue Todo, emitido por la plataforma de streaming Jotax, el destino de esta edición de la casa más famosa, sería con Manuel Ibero como campeón.

Durante el programa, los conductores encendieron la polémica al replicar un mensaje con información interna sumamente comprometedora: "Sabías que Andrea del Boca arregló con Martín Borrillo, productor de Telefe , que ella llega a la final y que cuando termine el programa comenzarán las grabaciones de la serie de Del Boca, que ya están en preproducción".

Las sospechas aumentaron al vincular este pacto con el nombre del supuesto vencedor del reality, asegurando que el desenlace está completamente digitado por marketing y los proyectos que vienen. En ese sentido, un texto enviado por un espectador brindó precisiones sobre las maniobras de la producción para favorecer a los implicados: " Manuel va a ser el ganador , pase lo que pase, porque ya está decidido. Andrea lo quiere de protagonista a Manuel. Mi pareja estuvo trabajando para Kuarzo hasta que lo despidieron".

Según denunciaron en el ciclo de streaming, " la mayoría de los tapes están editados, censurados y en los programas satélites le suben la imagen a Andrea y a Manuel. ¿Y adiviná a quién quiere de protagonista junto a Manuel? A Anna del Boca". De esta manera, el supuesto favoritismo de la señal no solo buscaría garantizarle el triunfo al participante, sino también construir la pantalla perfecta.

Manuel ingresó al juego rodeado de críticas por ser el exnovio de Zoe Bogach, habiendo cosechado un fuerte rechazo del público debido a comentarios sobre el aspecto físico de su expareja. Sin embargo, el participante logró revertir su imagen mediante una táctica de acercamiento hacia las figuras femeninas más fuertes de la casa, destacándose su rol de acompañamiento cuando Andrea del Boca sufrió un accidente. Luego de eso, en un Congelados, Andrea del Boca le dijo: "Sabé que tenés en mí una aliada para siempre".

Quién se fue de Gran Hermano este lunes 8 de junio

Luego de una resolución colmada de intriga, Brian Sarmiento se transformó en el eliminado de esta semana de Gran Hermano. El exfutbolista había conseguido el Golden Ticket un tiempo atrás para concretar su retorno al juego, pero esta segunda etapa apenas se prolongó por 15 días. En última instancia, el publico, mediante el voto negativo, decretó su eliminación en una velada marcada por las confrontaciones, debates y diversos episodios que alteraron la calma de la convivencia.

brian sarmiento 1

Antes de cruzar la puerta de salida, Sarmiento manifestó: “No se tomen las cosas de manera personal que esto es un juego" y, con la valija en la mano, saludó por segunda vez al resto de los participantes del certamen. “Les tengo mucho cariño y esto fue algo increíble que necesitaba. Vine para poder que se me vea y empezar a tener laburo de nuevo, cumplí con lo que quise hacer porque quiero viajar de nuevo a ver a mis hijas”, concluyó.

El paso de Sarmiento por el programa, si bien resultó corto, dejó una huella evidente. Su personalidad y honestidad lo impulsaron a aliarse con Solange Abraham y Cinzia Francischello para intentar sostenerse en el encierro. Con ellas construyó su estrategia que quedó supeditada a las nominaciones de sus compañeros y al voto del público que lo expulsó de la competencia televisiva.