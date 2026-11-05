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Dallys Ferreira reveló que perdió todos sus ahorros por el corralito en Paraguay: "Dan vergüenza"

La exmodelo paraguaya lamentó la pérdida de todo su dinero tras el colapso de Ueno Bank y apuntó duramente contra la clase política de su país.

La conductora paraguaya reveló que se quedaron con todo su dinero y el de su familia.

La conductora paraguaya reveló que se quedaron con todo su dinero y el de su familia.

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La exmodelo paraguaya Dallys Ferreira vive momentos dramáticos tras perder todos sus ahorros por el colapso de Ueno Bank en su país natal. "Hoy ha sido un día muy difícil para mí y para mi familia", confesó conmovida.

Candela Arizaga tenía que renovar su DNI, pero antes de presentarse en la oficina habría enviado a una asistente para exigir que cerraran el lugar exclusivamente para ella. La reacción de la conductora.
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La mediática, que está al frente del ciclo de televisión Amanece Paraguay, es una de las millones de usuarias estafadas por la entidad bancaria digital más grande de ese país. Lejos de quedarse callada, se indignó porque se quedaron con sus ahorros: "Ese dinero es fruto de nuestro trabajo. Trabajo honesto, sacrificado".

A la vez, la famosa apuntó al arco político paraguayo que trató de explicar la situación: "Dejen de hacer populismo, porque dan vergüenza". En ese sentido, rechazó cualquier intento oficial de clasificar a las víctimas de la quiebra: "Dejen de desmerecer quién merece más o merece menos su propio dinero. Tienen que devolver todo".

Qué pasará con los ahorristas de Ueno Bank

La exmodelo paraguaya Dallys Ferreira utilizó el aire de su programa para informar a la audiencia sobre el cronograma que pondrá en marcha el Banco Central del Paraguay (BCP) a través del Fondo de Garantía de Depósitos tras la caída de Ueno Bank. Explicó que las notificaciones llegarán por correo electrónico y que los pagos -que podrán ser mediante transferencias a otras entidades o cobro en efectivo por ventanilla- comenzarán a efectivizarse de forma progresiva en los próximos días.

Después que millones de personas no tuvieron acceso a sus cuentas, el presidente paraguayo Santiago Peña presentó la renuncia acorralado por las investigaciones judiciales sobre el manejo del banco y la inminencia de un juicio político.

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