Candela Arizaga habría pedido que cerraran una oficina pública para hacer un trámite y Yanina Latorre la destrozó

La novia de Facundo Moyano quedó en el centro de la polémica por las exigencias para renovar su documento de identidad y la conductora no tuvo piedad al recordar un escandaloso episodio de su pasado.

Candela Arizaga tenía que renovar su DNI, pero antes de presentarse en la oficina habría enviado a una asistente para exigir que cerraran el lugar exclusivamente para ella. La reacción de la conductora.

Tras enterarse del escandaloso operativo que habría montado Candela Arizaga para realizar un trámite cotidiano, Yanina Latorre no se guardó nada y la destrozó en su programa de radio.

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Fiel a su estilo, la conductora relató entre la indignación y el sarcasmo cómo la novia de Facundo Moyano habría exigido un trato de estrella para realizar un trámite tan cotidiano como renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI). La influencer habría pedido que cerraran la oficina pública exclusivamente para ella y hasta habría solicitado custodia personal por miedo a que la gente se le acercara.

La reacción de Latorre no tardó en llegar y lanzó una durísima frase contra Arizaga : "Candela, con todo el amor del mundo, tendría mucho más miedo de estar tres días drogándome en la casa de Facundo Moyano y después darme a la fuga por la calle en medio de un brote psicótico, amora" , disparó, en referencia al confuso episodio que tiempo atrás puso a la influencer en el centro de la polémica.

" Candela Arizaga, mejor conocida como la chica drog*da que corría casi desnuda con un perro y Facundo Moyano en dudosa situación, fue a renovar su DNI y exigió que cerraran la oficina pública para realizar el trámite. Quería seguridad porque le daba miedo que la gente se le acerque" , agregó.

“YO TENDRÍA MÁS MIEDO DE ESTAR 3 DÍAS EN LA CASA DE MOYANO DROGÁNDOME”Yanina Latorre cuestionó que Candela Arizaga “exigiera cerrar una oficina pública” para realizar el trámite de renovación del DNI: “¿Quién sos?” #Yanina1079 con @yanilatorre, @PiaShaw, @lupeugaldeok, @Gus_Noriega y Martín Fernández Cruz Seguilo en vivo https://t.co/RaA6zSVOxx

Para concluir con su descargo, Yanina cuestionó la falta de empatía con la gente. " El que te pide una foto es más bol*do que vos porque sos conocida por una mi*rda, pero ¿quién sos para exigir que cierren una oficina? ¿Estamos todos locos?", concluyó.

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La noticia fue revelada por Pepe Ochoa, quien contó con lujo de detalles el insólito episodio que generó risas e indignación en el piso de LAM. Según relató el panelista, Candela Arizaga tenía que renovar su DNI, pero antes de presentarse en la oficina habría enviado a una asistente para exigir que cerraran el lugar exclusivamente para ella.

Facundo Moyano y Candela Arizaga vía Instagram

"Ella llegó, manda a la asistente 1, la asistente 1 dice 'quiero cerrar el piso porque viene ella y tiene que hacer un trámite'. En el lugar la miraron y le dijeron que eso no iba a pasar bajo ningún punto de vista. Además, ¿quién es? Bueno, si es Mirtha o Susana vemos, pero este piojo resucitado", contó Ochoa.

Pero eso no fue todo, la influencer también habría pedido ir acompañada por personal de seguridad: "Voy a ir con mi seguridad porque tengo miedo de que la gente se me acerque y me saquen fotos", habría expresado la joven.

Al escuchar el insólito pedido, los integrantes del programa no pudieron contener las risas y salieron a cuestionarla. “No la registra nadie a ella, chicos” y "¿Quién le va a pedir una foto a ella?”, fueron algunos de los comentarios que se escucharon en el piso.