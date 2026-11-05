5 de noviembre de 2026 Inicio
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Las reservas del Banco Central cayeron por debajo de los u$s50.000 millones tras un pago al FMI

Pese a que la autoridad monetaria compró divisas y acumula más de u$s16.000 millones en 2026, las tenencias brutas se redujeron por el cumplimiento de los compromisos con el organismo multilateral.

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La entidad monetaria continúa con el saldo comprador.

La entidad monetaria continúa con el saldo comprador.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerraron la jornada en u$s49.642 millones, registrando un retroceso diario de u$s793 millones. Esta disminución en el stock de divisas se explicó de manera directa por el cumplimiento de un pago de u$s880 millones (u$s876,7 millones según el cronograma oficial) realizado al Fondo Monetario Internacional (FMI) para cancelar el vencimiento correspondiente al 1° de noviembre. La contracción fue contenida en parte por la revalorización de los activos de la entidad, impulsados por la cotización del oro en u$s4.124 la onza, lo que aportó una mejora estimada de u$s80 millones al saldo final.

La autoridad monetaria que preside Santiago Bausili sigue sin comprar dólares.
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En el mercado cambiario, la autoridad monetaria adquirió u$s42 millones en una rueda donde el volumen en contado alcanzó los u$s754,9 millones y el dólar mayorista cedió a $1.545,50. Con este resultado, las compras netas acumuladas en 2026 por la gestión de Santiago Bausili llegaron a u$s16.015 millones (u$s16.019 millones según datos provisorios), superando en más de un 60% la meta anual de acumulación de u$s10.000 millones pautada con el FMI. El equipo económico prevé mantener la racha compradora hasta alcanzar un total cercano a los u$s20.000 millones al cierre del ejercicio, con el objetivo de reforzar las defensas financieras para 2027.

El cumplimiento del vencimiento coincidió con el avance técnico en la revisión del programa acordado con el FMI. El personal técnico del organismo dio su visto bueno a la tercera revisión tras evaluar favorablemente la desaceleración de la inflación y la acumulación de reservas. Para liberar el desembolso previsto de aproximadamente u$s900 millones, restará la aprobación formal del Directorio Ejecutivo a principios de diciembre. Dichos fondos ingresarían justo a tiempo para cubrir la última obligación con el Fondo programada para este año, fijada para el 28 de diciembre por u$s338 millones.

El perfil de vencimientos de la deuda externa continuará imponiendo una fuerte presión sobre las arcas públicas en los próximos ejercicios. A los u$s4.483 millones abonados durante 2026 al FMI se sumará una factura de u$s7.840 millones en 2027, el último año del mandato presidencial. La etapa más exigente se concentrará entre 2028 y 2032, con compromisos anuales superiores a los u$s8.000 millones, dentro de una exigencia total que supera los u$s73.500 millones hasta el año 2046.

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