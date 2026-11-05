¡Reconciliación bomba! Franco Colapinto y Maia Reficco, otra vez juntos: la foto que desató los rumores

La cantante intentó pasar desapercibida antes de abordar un avión rumbo a Brasil, pero una usuaria la fotografió y volvió a encender los rumores de reconciliación con el piloto.

Todo parece indicar que Franco Colapinto y Maia Reficco habrían decidido darse una nueva oportunidad en el amor, después de la separación que protagonizaron hace unos meses.

Filtraron la foto que confirmaría la reconciliación de una pareja muy querida: "Ella lo fue a ver"

La información fue revelada por Pochi de Gossipeame durante el programa Puro Show, donde contó que la actriz habría sido vista a punto de embarcar en un vuelo con destino a Brasil para reencontrarse con el piloto de Fórmula 1.

Para respaldar su información, la panelista mostró una foto de Maia luciendo un conjunto deportivo y una gorra negra, mientras se preparaba para abordar el avión que partía hacia San Pablo. "Esta reconciliación es una bomba", lanzó.

Según explicó Pochi, el viaje de la cantante sería una señal de que ambos habrían decidido apostar nuevamente al amor, ya que su llegada a Brasil coincide con la participación de Colapinto en el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 que se disputará este fin de semana en el circuito de Interlagos, donde el argentino competirá con la escudería Alpine.

Los primeros rumores de romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco comenzaron a circular entre marzo y abril de 2026, cuando las interacciones en redes sociales y algunos encuentros en Buenos Aires despertaron las sospechas. Poco después, la actriz acompañó al piloto durante el Gran Premio de Miami, donde se mostraron juntos y alimentaron las versiones de noviazgo.

¡La pareja que volvió a creer en el amor! Franco Colapinto y Maia Reficco se reconciliaron y en #PuroShow dieron a conocer imágenes exclusivas que lo confirma. #lovieneltrece https://t.co/rZnC654it0

Sin embargo, en julio comenzaron a surgir los primeros rumores de crisis. Las exigentes agendas laborales de ambos, entre las carreras de Fórmula 1 y los compromisos profesionales de la actriz, habrían complicado la relación.

Maia Reficco y Franco Colapinto.

En agosto, una foto de ambos paseando por Ámsterdam volvió a encender las versiones de reconciliación, aunque la tranquilidad habría durado poco. En octubre, trascendió que la pareja se había separado nuevamente y Maia confirmó el final del vínculo, asegurando que todo había terminado en buenos términos.

Ahora, a pocas semanas de aquella ruptura, el inesperado viaje de la actriz a Brasil vuelve a instalar los rumores de una nueva oportunidad en el amor.