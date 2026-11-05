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Filtraron la foto que confirmaría la reconciliación de una pareja muy querida: "Ella lo fue a ver"

Tras varios meses separados, una inesperada imagen volvió a encender los rumores de romance. El viaje secreto que trazo una segunda oportunidad en el amor.

Franco Colapinto y Maia Reficco

Franco Colapinto y Maia Reficco, ¿juntos otra vez?

Todo parece indicar que Franco Colapinto y Maia Reficco habrían decidido darse una nueva oportunidad en el amor, después de la separación que protagonizaron hace unos meses.

Franco Colapinto y Maia Reficco, ¿una nueva oportunidad en el amor?
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¡Reconciliación bomba! Franco Colapinto y Maia Reficco, otra vez juntos: la foto que desató los rumores

La información fue revelada por Pochi de Gossipeame durante el programa Puro Show, donde contó que la actriz habría sido vista a punto de embarcar en un vuelo con destino a Brasil para reencontrarse con el piloto de Fórmula 1.

Para respaldar su información, la panelista mostró una foto de Maia luciendo un conjunto deportivo y una gorra negra, mientras se preparaba para abordar el avión que partía hacia San Pablo. "Esta reconciliación es una bomba", lanzó.

La historia de amor de Franco Colapinto y Maia Reficco: un romance marcado por las idas y vueltas

Los primeros rumores de romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco comenzaron a circular entre marzo y abril de 2026, cuando las interacciones en redes sociales y algunos encuentros en Buenos Aires despertaron las sospechas. Poco después, la actriz acompañó al piloto durante el Gran Premio de Miami, donde se mostraron juntos y alimentaron las versiones de noviazgo.

Sin embargo, en julio comenzaron a surgir los primeros rumores de crisis. Las exigentes agendas laborales de ambos, entre las carreras de Fórmula 1 y los compromisos profesionales de la actriz, habrían complicado la relación.

En agosto, una foto de ambos paseando por Ámsterdam volvió a encender las versiones de reconciliación, aunque la tranquilidad habría durado poco. En octubre, trascendió que la pareja se había separado nuevamente y Maia confirmó el final del vínculo, asegurando que todo había terminado en buenos términos.

Ahora, a pocas semanas de aquella ruptura, el inesperado viaje de la actriz a Brasil vuelve a instalar los rumores de una nueva oportunidad en el amor.

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