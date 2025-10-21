Daddy Yankee reveló un consejo clave para todos los artistas tras su divorcio: qué dijo

Tras su separación de Mireddys González, el cantante comparte su experiencia personal y revela cómo la fe cristiana lo ayudó a superar la crisis y a inspirar su nuevo álbum Lamento en baile.

Raymond Ayala, conocido mundialmente como Daddy Yankee , atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida. Tras décadas de éxito y control absoluto sobre su carrera, el artista reveló un consejo clave para todos los artistas tras su divorcio: qué dijo

A los 49 años, Daddy Yankee se retiró oficialmente de la música en marzo de 2022. Sin embargo, su retiro no detuvo su evolución artística y espiritual. En su reciente entrevista con Billboard en Español, compartió cómo su separación lo llevó a replantearse prioridades y asumir un nuevo enfoque en su vida y carrera.

Durante este proceso, el artista atravesó un período de introspección , donde su musa creativa estuvo temporalmente “off”. Este espacio le permitió fortalecer su conexión con Dios y encontrar un propósito más profundo en su música, lejos de la presión de la industria.

Qué dijo Daddy Yankee sobre su divorcio y qué consejo dio a otros artistas

El artista puertorriqueño, tras separarse de Mireddys González, su pareja y socia durante casi 30 años, expresó: “Mi consejo a los artistas es que, aunque no sean famosos ni exitosos, cásense con capitulación”. Con esto, enfatiza la importancia de proteger los bienes personales y establecer claridad en los acuerdos legales, algo que aprendió tras su experiencia personal.

La separación también implicó un cambio en la gestión de su imperio musical, ya que González presidía su sello El Cartel Records. Daddy Yankee confesó que, ahora que está solo, debe encargarse 100% de todas las decisiones y negocios, algo que reconoce como un aprendizaje invaluable y un ejercicio de responsabilidad total.

El resultado de esta transformación se refleja en su próximo álbum, Lamento en baile, que saldrá el 16 de octubre de 2025. Inspirado en el Salmo 30:11, el trabajo combina su fe cristiana con la esencia de la cultura pop, mostrando un renacer espiritual y artístico tras la adversidad. En palabras del propio artista: “Cuando estamos en medio de la crisis, una de nuestras mayores fortalezas es adorar y alabar al Señor”. Este mensaje refleja cómo la fe y la resiliencia se convirtieron en pilares de su nueva vida personal y profesional, marcando un capítulo lleno de aprendizaje y crecimiento.