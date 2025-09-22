IR A
La sorpresiva respuesta de Maxi López al ser consultado por la vida amorosa de Wanda Nara: "Fue un trabajo..."

El exfutbolista y empresario se metió de lleno en los romances de la madre de sus tres hijos y sus palabras llamaron la atención.

La vida romántica de Wanda Nara fue discutida por Maxi López.

Redes sociales
Wanda Nara sorprendió con su cariñoso recibimiento para Maxi López.
El cariñoso recibimiento de Wanda Nara a Maxi López: se reunió toda la familia

En diálogo con el programa televisivo Puro Show, López fue consultado por los romances de Wanda y se mostró sorprendido. "¿Qué? No, no. Como les dije, de las parejas de ella no opino. Que elija ella. Hoy es una seda la relación y vamos a aprovechar eso porque fueron muchos años turbulentos. Quiero seguir así por los chicos. Fue un trabajo duro, de muchos años y trata de que los chicos estén bien", expresó.

Por otro lado, decidió tampoco opinar sobre la reciente relación con Martín Migueles: "¿Está de novia? No estaba enterado. Yo en el cotidiano de Wanda no me meto. Sí intervengo en el día a día con los chicos... Los entrenamientos, el colegio y demás pero en cuanto a sus relaciones, puede hacer lo que quiera y no me meto". Así, dejó en evidencia su deseo por continuar en paz con la madre de sus hijos.

Luego de la confirmación de los 24 participantes para MasterChef Celebrity, el nombre que hizo más ruido fue el de Maxi López, ya que se trata del exmarido de la conductora Wanda Nara. Pero, lo cierto es que desde el escándalo con Mauro Icardi, han conseguido reconciliarse por el bien de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

Wanda Nara presentó a su nuevo novio y lo integró a su familia: las fotos que lo confirman

La mediática Wanda Nara volvió a mostrarse públicamente junto con el empresario Martín Migueles y terminó con el misterio alrededor de su vida amorosa post Mauro Icardi y L-Gante, sus últimas dos parejas públicas que dieron mucho que hablar en redes sociales.

Wanda Nara
Wanda Nara confirmó su nuevo romance de una forma especial.

