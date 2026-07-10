La reacción de Wanda Nara al enterarse que Mauro Icardi y la China Suárez se van de vacaciones a Miami

La empresaria no ocultó sus emociones al saber el plan que tiene su ex marido con su actual pareja.

El drama más famoso del espectáculo sumó un nuevo y explosivo capítulo tras confirmarse que Mauro Icardi y la China Suarez decidieron armar las valijas para emprender un viaje rumbo a Estados Unidos . La noticia sobre la escapada a las playas de Miami trascendió durante este jueves feriado, coincidiendo con el momento exacto en que el deportista logró destrabar su situación legal con Wanda Nara al saldar una millonaria deuda que mantenía por la cuota alimentaria de sus hijas.

Los encargados de sacar a la luz los detalles de esta polémica travesía fueron los periodistas de espectáculos Naiara Vecchio y Gustavo Méndez, quienes no solo dieron la primicia del vuelo nocturno sino que revelaron el tremendo impacto que la novedad causó en el entorno familiar. “Viajan esta noche, Wanda Solange Nara está que trina ”, disparó de manera categórica el panelista del ciclo televisivo La Mañana con Moria, exponiendo el total fastidio de la conductora.

Por su parte, la integrante de Los Profesionales con Flor recurrió a su cuenta oficial en la plataforma X para aportar más datos sobre el contexto financiero y legal que le permitió al delantero abordar el avión sin inconvenientes. “Si bien aún no impactó la transferencia por 20 meses de cuota alimentaria de sus hijas con Wanda Nara, Icardi puede salir del país e invitó a Eugenia y amigos mientras define su futuro como jugador libre ”, detalló la comunicadora.

De esta manera, la flamante pareja aprovecha para tomarse un descanso y alejarse del foco mediático en uno de los destinos que funciona como sede del Mundial 2026, demostrando que su romance sigue marchando viento en popa. El viaje se concreta, además, en medio de un escenario de absoluta incertidumbre profesional para el futbolista, quien todavía se encuentra evaluando las distintas propuestas sobre la mesa para resolver en qué institución continuará su carrera deportiva.

El esperado reencuentro familiar entre Icardi con sus hijas por el feriado del Día de la Independencia sumó una inesperada complicación médica que encendió las alarmas. Tras despedirse de Mauro para regresar con Wanda Nara, quien las aguardaba con diversos inflables para celebrar juntos, la vuelta de las menores no se dio en las mejores condiciones y desató un nuevo foco de conflicto.

La encargada de revelar el difícil momento fue la abogada Ana Rosenfeld, quien aportó crudos detalles sobre el estado anímico y físico de las nenas. “No fueron a hacer los tratamientos que tenían que hacer. Eso de la lesión del pie, todo eso, no se hizo. No hizo absolutamente nada. Fue solamente dos veces. Una volvió con una lesión muy delicada en dos dedos del pie y hoy estuvo toda la tarde en la guardia médica, donde la tuvieron que entablillar y demás", relató la letrada al aire de LAM.

La conductora aseguró que el futbolista no pagó nada de la deuda por alimentos. Redes sociales

La defensora legal de la conductora explicó que Wanda Nara se dio cuenta de que algo andaba mal con la pequeña de manera inmediata, apenas la vio llegar de la propiedad del futbolista calzando pantuflas. Respecto al accidente doméstico que provocó el fuerte traumatismo, la abogada precisó: “Fue haciendo algo que precisamente no podía, que era jugar al fútbol, a la pelota. Sin zapatillas y con los inflables famosos que ponen ahí”.

Tras el fuerte susto y las curaciones de urgencia en el centro médico, la empresaria decidió encarar un cambio de aire definitivo junto a todo su entorno. Según confirmó Rosenfeld sobre el cierre, Wanda Nara armará las valijas este viernes para abandonar la Argentina en un vuelo junto a sus cinco hijos, teniendo como destino final la ciudad de Milán, donde se instalarán en un imponente departamento de su propiedad.