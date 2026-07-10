El hermano de Mauro Icardi hizo una fuerte confesión: contó cómo es hoy la relación con el futbolista y habló de Wanda y la China Suárez Durante un móvil con Intrusos, aclaró las versiones que involucraron a su familia. Y reveló si el delantero argentino visita a su padre. Agregar C5N en









Juan Icardi, salió y aclaró las versiones sobre su familia.

Juan Icardi, hermano del futbolista, salió a responder a las polémicas acusaciones que aseguraban que su familia estaba pasando dificultades económicas.

Todo ocurrió en el programa SQP, cuando Yanina Latorre le respondió en vivo a Mauro Icardi y lo acusó de abandonar a su padre quien, según ella, no tiene para comer, por lo que debía vender locro para vivir. Y de que Juan Etchegoyen afirmara que el futbolista no colaboraba económicamente con su familia.

Tras esas palabras, el hermano salió desde Instagram con dureza a negar las versiones y luego habló con el móvil de Intrusos, "Yanina Latorre habla sin saber, no conoce nada. Somos como cualquier familia, salimos a trabajar todos los días y nos ganamos la vida, no hace falta que Mauro nos ayude", comenzó diciendo. Después aseguró que los dichos de Latorre tenían más que ver con la pelea con el delantero, “creo que lo que ella quería era pelear con Mauro y no tiene nada que ver una cosa con la otra, decir que mi papá pasa hambre o que está solo".

En ese sentido se refirió a la versión que aseguraba que Juan vendía comida para vivir, destacando que la gastronomía es una profesión a la que se dedica hace mucho tiempo, “mi papá tiene su profesión, tiene mucho conocimiento en la cocina y trabaja de eso, es lo que hace”, explicó.

HABLA POR PRIMERA VEZ, JUAN ICARDI, HERMANO DE MAURO: "NO SABEN NADA DE MI FAMILIA" #Intrusos26Años @intrusos pic.twitter.com/78jILzslIv — América TV (@AmericaTV) July 10, 2026 Por otro lado, se refirió a las palabras del periodista, “Etchegoyen es otro muchacho que parece que está ensañado con Mauro, no sé qué es lo que tiene”, y continuó, “se la pasa inventando cosas, que venga a Rosario y ya que está que colabore a la causa y le compre una porción de locro a mi papá".