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El hermano de Mauro Icardi hizo una fuerte confesión: contó cómo es hoy la relación con el futbolista y habló de Wanda y la China Suárez

Durante un móvil con Intrusos, aclaró las versiones que involucraron a su familia. Y reveló si el delantero argentino visita a su padre.

Juan Icardi

Juan Icardi, salió y aclaró las versiones sobre su familia.

Juan Icardi, hermano del futbolista, salió a responder a las polémicas acusaciones que aseguraban que su familia estaba pasando dificultades económicas.

La conductora reaccionó ante la noticia de la pareja.
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Todo ocurrió en el programa SQP, cuando Yanina Latorre le respondió en vivo a Mauro Icardi y lo acusó de abandonar a su padre quien, según ella, no tiene para comer, por lo que debía vender locro para vivir. Y de que Juan Etchegoyen afirmara que el futbolista no colaboraba económicamente con su familia.

Tras esas palabras, el hermano salió desde Instagram con dureza a negar las versiones y luego habló con el móvil de Intrusos, "Yanina Latorre habla sin saber, no conoce nada. Somos como cualquier familia, salimos a trabajar todos los días y nos ganamos la vida, no hace falta que Mauro nos ayude", comenzó diciendo. Después aseguró que los dichos de Latorre tenían más que ver con la pelea con el delantero, “creo que lo que ella quería era pelear con Mauro y no tiene nada que ver una cosa con la otra, decir que mi papá pasa hambre o que está solo".

En ese sentido se refirió a la versión que aseguraba que Juan vendía comida para vivir, destacando que la gastronomía es una profesión a la que se dedica hace mucho tiempo, “mi papá tiene su profesión, tiene mucho conocimiento en la cocina y trabaja de eso, es lo que hace”, explicó.

Por otro lado, se refirió a las palabras del periodista, “Etchegoyen es otro muchacho que parece que está ensañado con Mauro, no sé qué es lo que tiene”, y continuó, “se la pasa inventando cosas, que venga a Rosario y ya que está que colabore a la causa y le compre una porción de locro a mi papá".

Cómo es la relación que mantiene Mauro con su familia en Rosario

Mientras el ex Galatasaray usa sus redes sociales para lanzar indirectas, y mantiene una guerra sin fin con Wanda Nara, su familia en Rosario prefiere mantenerse alejado de las polémicas, "acá son todos bien recibidos. Mal o bien son familia, se les abre la puerta a todos, desde Ivana hasta Mauro, Wanda o Eugenia. No hay problema con ninguno, nosotros no tenemos nada que ver, esas cosas se las tienen que arreglar ellos", y continuó hablando sobre la buena relación que mantienen con la empresaria, “siempre priorizamos la felicidad de mi papá. Más allá de los problemas que tuvo Wanda con Mauro, ella trajo a las nenas y mi papá estaba contento”, reveló.

A modo de cierre, Juan se refirió a su hermano, que a pesar de que estuvo en Buenos Aires no viajó a Rosario para visitar a su papá, “creo que en algún momento tiene que venir Mauro con la China. En algún momento tiene que venir a visitar al padre”, concluyó.

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