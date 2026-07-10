La foto con la que la China Suárez dejó al descubierto cómo viaja con Mauro Icardi rumbo a Miami

La actriz compartió una foto y le mostró a sus fans la intimidad del vuelo que tomó junto a su pareja rumbo a las playas americanas.

La China Suarez compartió una tierna foto junto a Mauro Icardi, mientras estaban en el avión rumbo a Miami. La foto ocasiono comentarios de todo tipo.

En medio del conflicto que el jugador mantiene con su ex y mientras analiza que hacer con su futuro futbolístico, decidió que era un buen momento para viajar y tomarse unos días en las playas americanas junto a su novia Eugenia “China” Suárez.

Así lo había confirmado la periodista Naiara Vecchio, quien reveló que Icardi invitó a la actriz a acompañarlo para continuar con su luna de miel. Lo escribió en su cuenta de X, “Mauro Icardi y La China Suárez de vacaciones a Miami. Si bien aún no impactó la transferencia por 20 meses de cuota alimentaria de sus hijas con Wanda Nara, Icardi puede salir del país e invitó a Eugenia y amigos mientras define su futuro como jugador libre”, informó.

El vuelo de Icardi salió este último jueves por la noche, junto a La China con destino a Miami. El itinerario de la pareja contempla, en principio, la estadía de una semana. Sin embargo, por el momento, no está confirmado si irán al partido que la selección argentina disputará ante Suiza este sábado.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz le mostró a sus fans la intimidad del avión mientras esperaban llegar a tierras estadounidenses. En la imagen se la puede ver muy cerca del delantero, mientras ella le da un beso, él muestra una gran sonrisa. "¿Cómo podes sonreír así?", escribió junto a la foto y agregó unos emojis.

La historia no tardó en generar repercusión entre los fans que siguen cada movimiento de la flamante pareja. Mientras algunos festejaban la decisión de alejarse de los rumores de crisis y viajar, otros solamente respondieron con emojis de caras riendo.

Créditos @sangrejaponesa

Las imágenes que se filtraron horas antes de volar hacia Miami

Durante las horas previas al vuelo, una cuenta de Instagram filtró un video de ambos. En las imágenes se podía ver a la pareja mientras recorrían la sala y esperaban el llamado para abordar el vuelo, sin ocultarse de los fanáticos que los reconocieron y registraron la escena.

De la misma manera, en el avión la pareja volvió a ser fotografiada por otros pasajeros. En la imagen se ve a Mauro Icardi sentado, con un look totalmente negro y a su lado la China Suárez con un look relajado: gorra, jeans y el celular en la mano, mientras espera el despegue.

Los usuarios señalaron que la pareja no viajó en business, si no en vuelo comercial, si bien no se puede confirmar si se trata de eso, hay algunos indicios, como la distribución de los asientos y el poco espacio entre filas, que podrían ser compatibles con una cabina de clase económica o económica premium.