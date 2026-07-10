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Golpe para Mauro Icardi: podrían embargarle una fortuna por un reclamo del fisco francés

Mientras el delantero argentino está en Miami con su novia, la China Suárez, otra mala noticia golpea su cuenta bancaria. Tiene que ver con una deuda que no pagó mientras jugaba en el PSG.

Icardi

Icardi, contra las cuerdas: si firma con el Galatasaray, le embargarán una suma millonaria.

Mauro Icardi deberá enfrentar una nueva batalla judicial, según dos periodistas que coincidieron con los mismos datos: el delantero mantiene una millonaria deuda con el fisco francés y esa situación podría impactar directamente sobre su próximo contrato.

La China Suárez y Mauro Icardi muy enamorados.
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Según la publicación de la periodista Laura Ubfal en X, "le embargarían el sueldo a Icardi apenas firme con el Galatasaray. Le debe 4 millones de euros al fisco francés", escribió.

Créditos @laubfal

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Luego, agregó que "la deuda de Icardi al fisco francés es por tasas no pagas cuando jugó en ese país. El pedido le llegó a la Justicia de Turquía". De acuerdo con la información que reveló, Icardi mantiene una deuda por impuestos o tasas que quedaron impagos durante el período en el que jugó en Francia, cuando integró el plantel del PSG.

Además, señaló que las autoridades francesas solicitaron la colaboración de la Justicia de Turquía para intentar cobrar esa deuda o ejecutar medidas sobre bienes o ingresos que el futbolista tenga allí, ya que actualmente desarrolla su carrera en ese país. Por su parte, el periodista Pablo Etchegoyen también confirmó la información en su programa de radio.

Créditos @laubfal

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Por el momento, el futbolista aterrizó en Miami y disfruta de unas vacaciones en las playas americanas junto a su novia, Eugenia "China" Suárez. No hizo declaraciones al respecto.

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Ana Rosenfeld estuvo en el piso de LAM y lanzó terribles acusaciones sobre Mauro Icardi cuando se refirió al mes que las menores estuvieron viviendo con él. Según informó la abogada, las nenas volvieron a la casa de su madre con graves problemas físicos y emocionales, por lo que tuvieron que ser atendidas.

Según relató la letrada, el mes que Francesca e Isabella convivieron con el delantero y su pareja, Eugenia Suárez, no fue como las menores esperaban. "Las nenas estuvieron todo un mes con Icardi. Las nenas volvieron angustiadas", señaló.

Luego, la defensora de Wanda se refirió a una grave irresponsabilidad por parte de Icardi que tuvo que ver con la salud de las dos menores: "Mientras criticaban a mi clienta, las niñas no fueron a hacer los tratamientos. No hizo nada. Solo dos veces, eso eran cuestiones que debían cumplirse". Agregó que, debido a eso, una de las niñas tuvo que ser atendido por un médico apenas llegó a la casa de su mamá: "Estuvo la nena en una guardia médica por un dolor en un pie".

La abogada procedió a explicar que la menor realizó una actividad que no tenía permitida, algo que Mauro sabía, y eso le causó la lesión. "Wanda recibe a la nena en pantuflas. Esto pasó hace una semana (la lesión) haciendo algo que no podía, que era jugar al fútbol sin zapatillas y con los inflables. La nena está con un cuidado médico", lanzó enojada.

A modo de cierre, Ana explicó que a la empresaria la angustió muchísimo recibir a su hija así y que continuará bajo supervisión médica, ya que la menor acompañará a Nara en una viaje las próximas horas. "La nena está viajando con la mamá mañana", concluyó.

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