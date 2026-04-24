Cuál es el romance juvenil que estrenó HBO Max y está siendo lo más visto por los usuarios La producción se ha vuelto tendencia en redes sociales no solo por su trama envolvente, sino también por la química de sus protagonistas. + Seguir en







Se estrenaron Películas que resultan imperdibles para los amantes de las comedias románticas

Una nueva propuesta ha capturado la atención de los suscriptores de Max, escalando rápidamente hasta los primeros puestos de llas Películas más vistas en la plataforma. Se trata de un romance juvenil que combina la nostalgia de los primeros amores con los desafíos de la era digital, logrando conectar con una audiencia que busca historias frescas, ligeras y con un toque de humor.

El estreno de este título llega para reafirmar el éxito de las adaptaciones literarias en el formato de streaming, ofreciendo un relato que explora la identidad, la amistad y los riesgos de seguir el corazón. Con una estética visual vibrante y una banda sonora que acompaña perfectamente cada momento de tensión emocional, esta película se perfila como la opción ideal para maratonear durante el próximo fin de semana.

Sinopsis de La lista de los besos, la película estreno en HBO Max -La lista de los besos - Películas

Esta película es una comedia romántica juvenil que sigue a Camille (Megan Suri), una estudiante de 16 años cuyo reputación se ve afectada tras un rumor falso sobre su mala técnica para besar. Para demostrar lo contrario y recuperar su imagen, decide besar a los chicos más populares de la escuela, complicando sus relaciones con su mejor amigo, Liam, y su madre.

Además del romance, la película aborda de manera inteligente temas como la presión social, el autoconocimiento y la importancia de la honestidad.

Tráiler de La lista de los besos Embed - The Kiss List New Queer Movie #000 Reparto de La lista de los besos Megan Suri como Camille

Emjay Anthony como Liam

Shea Pritchard como Dylan Morris

Lachlan Watson como Mason

Parminder Nagra como Asha

Samantha Ashley como Alejandra

Mike Seely como profesor de música

Lane Williamson como Pete Wanamaker