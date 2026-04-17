De qué se trata Bolas Arriba, la película de Hollywood que llegó a Prime Video y tiene presencia Argentina

Prime Video ha estado preparando durante el mes de abril el estreno de una película que aterrizó hace dos días a su catálogo en exclusiva y es furor.

Ha sido una larga espera, dado que se trata de un film que nos habría gustado ver en el cine, aunque Amazon ha querido que su estreno sea exclusivo de streaming para suscriptores Prime. Hablamos de Bolas arriba, una película que ya atrapó a miles de televidentes y es furor.

Prime Video ha estado preparando durante el mes de abril el estreno de una película que llegó el 15 de este mes a su catálogo en exclusiva . Es una producción original que cuenta con uno de los actores más famosos de Hollywod al frente y con la que podrás pasar un rato estupendo viéndola .

Los estrenos de abril de Prime Video están teniendo buenas películas y series. No obstante, llevábamos semanas esperando una película que aterrizó hace poco a esta popular plataforma. Ha sido una larga espera, dado que se trata de un film que nos habría gustado ver en el cine, aunque Amazon ha querido que su estreno sea exclusivo de streaming para suscriptores Prime . Hablamos de Bolas arriba , una película que ya atrapó a miles de televidentes y es furor en este sitio web.

Es hora de comedia. Este año 2026 estamos volviendo a ver que las producciones cinematográficas de humor están regresando a pleno rendimiento. Mientras esperamos la nueva entrega de Scary Movie , que debería ser el colofón definitivo al regreso de la comedia más salvaje y descerebrada , con Balls Up (Bolas arriba) también vas a poder disfrutar desde la comodidad de tu casa y te hará reír sin límites.

La película nace como respuesta a dar continuidad al cine gamberro . Y buena muestra de ello es que tiene un director totalmente vinculado con la comedia: el indomable Peter Farrelly. Seguramente te suene su apellido, dado que es uno de los hermanos Farrelly. Juntos nos dieron películas tan totalmente locas como Algo pasa con Mary, Dos tontos muy tontos o Yo, yo mismo e Irene. Después de un tiempo dejaron de trabajar juntos, pero Peter ha continuado ofreciéndonos grandes dosis de comedia. En su historial individual nos encontramos con títulos del tipo de Movie 43 (quién olvidaría la escena de Hugh Jackman) o la reciente Ricky Stanicky con un John Cena desatado.

En Balls Up se vuelve a poner detrás de la cámara con otra historia loca que ha sido escrita por Rhett Reese y Paul Wernick . Los nombres de estos guionistas quizá no te suenen, puesto que no suelen recibir mucha atención, pero fueron los responsables de escribir la saga Deadpool , incluyendo su última película con Lobezno .

Los protagonistas, Brad y Elijah, interpretados por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser, son dos ejecutivos que trabajan en marketing y diseño y que han tenido una idea escandalosamente original. Quieren convertir el Mundial de Fútbol en un evento que permita a su marca de preservativos de “cobertura total” alcanzar la fama internacional. El plan parece no tener fisuras, pero la celebración de la que disfruten los protagonistas en su viaje a Brasil hará que se transforme en un auténtico escándalo mundial.

Bolas arriba se transforma en una accidentada aventura llena de problemas, riesgos y situaciones imprevisibles donde los protagonistas tendrán que huir sin mirar atrás. Tras ellos no solo habrá delincuentes, sino también aficionados al fútbol y todo tipo de funcionarios que parece que les tienen más ganas de las que puedan imaginar.

bolas arriba

Tráiler de Bolas Arriba

Embed - BOLAS ARRIBA Tráiler Español Latino (2026) Mark Wahlberg

Reparto de Bolas Arriba

Hay dos protagonistas, pero el nombre más importante de los dos es, sin duda, el de Mark Wahlberg. El veterano actor, ideal para protagonizar películas de acción, thrillers o comedias, es una garantía que aporta calidad a cualquier proyecto en el que le veamos. Lo cierto es que hay pocos intérpretes que hayan demostrado tanta versatilidad, en especial con su aparentemente limitado registro. De convertirse en una estrella mundial con su papel de Infiltrados a ser el protagonista de la película del juego Max Payne o de comedias del tipo de Padres por desigual. Mark Wahlberg puede con todo.

En este film le vemos haciendo pareja con un actor cómico que está acaparando cada vez más atención y que, en poco tiempo, ha aparecido en muchas películas. Es Paul Walter Hauser, actor al que muchos de los espectadores le recordarán por Cobra Kai. No obstante, poco a poco ha ido apareciendo en más series y películas e incluso dio vida al Hombre Topo en la última versión de Los 4 Fantásticos.

La película también cuenta con otras apariciones que merece la pena mencionar. Por ejemplo, nos reencontramos con Molly Shannon, una de las cómicas clásicas de Saturday Night Live más carismáticas y divertidas en Hollywood. Y junto a otros nombres, muchos de ellos también habituales de la comedia, no se puede dejar de lado que, en Balls Up también aparece Sacha Baron Cohen. La presencia de Borat, Bruno o Ali G, tal y como lo recuerdes mejor, siempre es una garantía de diversión.