Esta película fue dirigida por un ganador del Oscar, está arrasando en todos los países y es furor en Prime Video: cómo se llama Así es el nuevo bombazo de Amazon Prime Video que ya está siendo furor entre los suscriptores de todo el mundo, y cada vez son más. + Seguir en







Bolas arriba, un estreno de abril 2026 ya se encuentra disponible en esta popular plataforma de streaming: Prime video. Redes sociales

En Amazon han apostado últimamente por estrenar cada vez más películas primero en cines, pero todavía hay varias que llegan de forma directa en streaming. El último caso de esto lo tenemos con 'Balls Up (Bolas arriba)', que ha arrasado en Prime Video consiguiendo ya ser la película número 1 de la plataforma en 39 países, y a su vez sumado miles de televidentes de todo el mundo.

Dirigida por Peter Farrelly, ganador del Óscar a mejor guion original por su trabajo en 'Green Book' -aunque otros lo recordarán por famosas comedias como 'Dos tontos muy tontos' y 'Algo pasa con Mary', las cuales dirigió junto a su hermano Bobby-, Bolas arriba cuenta la historia de dos ejecutivos de marketing que consiguen que todo Brasil quiera acabar con ellos cuando la lían durante la final de la Copa del Mundo de fútbol.

El improbable dúo formado por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser ('Richard Jewell') lidera esta alocada comedia que cuenta con ha sido escrito por Rhett Reese y Paul Wernick, los mismos guionistas de 'Bienvenidos a Zombieland' o 'Deadpool'. Eso sí, aquí el sentido del humor va más en otra dirección, intentando acercarse más a lo que uno esperaría de Farrelly.

Sinopsis de Bolas Arriba, la película que acaba de llegar a Prime Video Balls Up (conocida en español como Bolas arriba o Con un par) es una comedia de acción estrenada en abril de 2026 en la plataforma Prime Video. La película está dirigida por Peter Farrelly, reconocido por éxitos como Green Book y Una pareja de idiotas.

La historia sigue a Brad (Mark Wahlberg) y Elijah (Paul Walter Hauser), dos ejecutivos de marketing que, tras ser despedidos, deciden apostar todo a un invento surrealista: un condón de "cobertura total" (que incluye los testículos) diseñado para ser el patrocinador oficial de la Copa del Mundo en Brasil.

Lo que comienza como una oportunidad de negocio se convierte en un caos internacional cuando, tras una noche de excesos, los protagonistas provocan accidentalmente la eliminación de la selección brasileña del torneo. A partir de ahí, deben huir de fanáticos enfurecidos, criminales y funcionarios corruptos para escapar de Brasil con vida. bolas arriba pelicula Tráiler de Bolas Arriba Embed - Balls Up (Con un par) - Tráiler Oficial | Prime Video España Reparto de Bolas Arriba El reparto principal está encabezado por: Mark Wahlberg como Brad Lewison.

como Brad Lewison. Paul Walter Hauser como Elijah DeBell.

como Elijah DeBell. Sacha Baron Cohen como Pavio Curto Bundchen.

como Pavio Curto Bundchen. Daniela Melchior como Antonia / Isadora Costa.

como Antonia / Isadora Costa. Eva De Dominici como Emilia.

como Emilia. Benjamin Bratt como el Señor Santos. Bolas-arriba