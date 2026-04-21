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Esta película fue dirigida por un ganador del Oscar, está arrasando en todos los países y es furor en Prime Video: cómo se llama

Así es el nuevo bombazo de Amazon Prime Video que ya está siendo furor entre los suscriptores de todo el mundo, y cada vez son más.

Bolas arriba

Bolas arriba, un estreno de abril 2026 ya se encuentra disponible en esta popular plataforma de streaming: Prime video.

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En Amazon han apostado últimamente por estrenar cada vez más películas primero en cines, pero todavía hay varias que llegan de forma directa en streaming. El último caso de esto lo tenemos con 'Balls Up (Bolas arriba)', que ha arrasado en Prime Video consiguiendo ya ser la película número 1 de la plataforma en 39 países, y a su vez sumado miles de televidentes de todo el mundo.

Ha sido una larga espera, dado que se trata de un film que nos habría gustado ver en el cine, aunque Amazon ha querido que su estreno sea exclusivo de streaming para suscriptores Prime. Hablamos de Bolas arriba, una película que ya atrapó a miles de televidentes y es furor.
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Dirigida por Peter Farrelly, ganador del Óscar a mejor guion original por su trabajo en 'Green Book' -aunque otros lo recordarán por famosas comedias como 'Dos tontos muy tontos' y 'Algo pasa con Mary', las cuales dirigió junto a su hermano Bobby-, Bolas arriba cuenta la historia de dos ejecutivos de marketing que consiguen que todo Brasil quiera acabar con ellos cuando la lían durante la final de la Copa del Mundo de fútbol.

El improbable dúo formado por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser ('Richard Jewell') lidera esta alocada comedia que cuenta con ha sido escrito por Rhett Reese y Paul Wernick, los mismos guionistas de 'Bienvenidos a Zombieland' o 'Deadpool'. Eso sí, aquí el sentido del humor va más en otra dirección, intentando acercarse más a lo que uno esperaría de Farrelly.

Sinopsis de Bolas Arriba, la película que acaba de llegar a Prime Video

Balls Up (conocida en español como Bolas arriba o Con un par) es una comedia de acción estrenada en abril de 2026 en la plataforma Prime Video. La película está dirigida por Peter Farrelly, reconocido por éxitos como Green Book y Una pareja de idiotas.

La historia sigue a Brad (Mark Wahlberg) y Elijah (Paul Walter Hauser), dos ejecutivos de marketing que, tras ser despedidos, deciden apostar todo a un invento surrealista: un condón de "cobertura total" (que incluye los testículos) diseñado para ser el patrocinador oficial de la Copa del Mundo en Brasil.

Lo que comienza como una oportunidad de negocio se convierte en un caos internacional cuando, tras una noche de excesos, los protagonistas provocan accidentalmente la eliminación de la selección brasileña del torneo. A partir de ahí, deben huir de fanáticos enfurecidos, criminales y funcionarios corruptos para escapar de Brasil con vida.

bolas arriba pelicula

Tráiler de Bolas Arriba

Embed - Balls Up (Con un par) - Tráiler Oficial | Prime Video España

Reparto de Bolas Arriba

El reparto principal está encabezado por:

  • Mark Wahlberg como Brad Lewison.
  • Paul Walter Hauser como Elijah DeBell.
  • Sacha Baron Cohen como Pavio Curto Bundchen.
  • Daniela Melchior como Antonia / Isadora Costa.
  • Eva De Dominici como Emilia.
  • Benjamin Bratt como el Señor Santos.
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