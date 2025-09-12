IR A
¿Crisis creativa? Marvel estaría perdiendo más de US$600 millones en sus películas desde que lo impulsa Disney

No es ningún secreto que Marvel Studios, la división de Disney, ya no tiene el peso en la taquilla que supo tener.

La taquilla de las últimas películas de Marvel no fueron las mejores

La taquilla de las últimas películas de Marvel no fueron las mejores, solo dos films del UCM lograron que reflotara en estos últimos años.

No es ningún secreto que Marvel Studios, la división de Disney, ya no tiene el peso en la taquilla que supo tener. Entre 2015 y 2019, siete de sus películas de superhéroes superaron los US$ 1.000 millones de recaudación, lo que ubicó a la franquicia entre las más rentables del cine. Pero desde 2020, solo Deadpool & Wolverine y Spider-Man: Sin Camino a Casa alcanzaron esa marca. Frente a ese cambio de escenario, Marvel empezó a replantearse su estrategia.

Hace casi dos décadas, las películas de Marvel lograron captar al público adulto con una propuesta más seria de las historias de superhéroes que marcaron su infancia.

Dejaron atrás los clichés clásicos como las identidades secretas y los disfraces llamativos, y sumaron a actores reconocidos como Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson. Como en la vida real, los hechos de una película influían en la siguiente, porque todas las historias estaban conectadas dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Incluso dividieron las películas en "fases", cada una con amenazas diferentes como eje.

Cómo es la crisis que atraviesa Disney junto a Marvel con sus últimas producciones

La caída en el interés del público no se explica únicamente por la pandemia, aunque influyó. La penúltima película de Marvel antes del cierre de los cines por la COVID-19 fue Avengers: Endgame, que recaudó US$ 2.800 millones y se convirtió en la película más taquillera de la historia. Ese film, que reunió a las dos grandes franquicias, cerró tramas pendientes de las 21 películas anteriores y funcionó como una conclusión natural para la saga.

Cuando los cines bajaron el telón por la pandemia, el público no quedó expectante por la próxima entrega, y Marvel dejó de estar en el centro de la atención.

El problema se agravó cuando, con el regreso de las funciones, la primera película que se estrenó fue Viuda Negra, una precuela sobre un personaje que ya había muerto en Endgame. Eso le quitó tensión a la historia: los espectadores sabían que la protagonista iba a sobrevivir y que la trama no tendría consecuencias en el desarrollo futuro del personaje.

La situación empeoró con el estreno de Eternals, una película con una premisa difícil de creer: extraterrestres inmortales viviendo en la Tierra y usando trajes caricaturescos. Fue casi lo opuesto a lo que habían propuesto algunas de las entregas anteriores del UCM, y probablemente no era lo más indicado en un momento en el que el público todavía dudaba en volver a los cines por una enfermedad que seguía golpeando.

Eternals Marvel

Una vez que los seguidores se salteaban una película del UCM, se activaba un círculo vicioso. Empezaban a mostrarse más reticentes a ver la siguiente por miedo a no entenderla. Pensaban que la próxima sería aún más complicada de seguir, y así sucesivamente. Cuando perdían el hábito, costaba mucho más volver a engancharlos.

Al principio, Disney aprovechó el confinamiento para producir varias series de Marvel en streaming, y las conectó con las películas con la idea de mantener cautiva a la audiencia. Pero con la llegada de la vacuna contra la COVID-19 y el regreso al trabajo, los fans dejaron de tener tanto tiempo para ver series online. Si se perdían una, el círculo de desinterés se profundizaba aún más.

El fenómeno de Deadpool & Wolverine, que se estrenó este verano, trajo un respiro y encendió la esperanza de que Marvel aún podía recuperar terreno. Pero su atractivo tuvo que ver, justamente, con que se burlaba de la propia Marvel y del rumbo que había tomado. No sorprendió que captara la atención de un público adulto desencantado. Además, quedó claro que no era necesario haber seguido todas las películas del UCM para disfrutarla, porque Deadpool & Wolverine jugaba con otras reglas: escenas con violencia explícita y diálogos cargados de humor negro y lenguaje subido de tono.

marvel
Kevin Feige, de Marvel, anticipó que Deadpool y Wolverine podrían juntarse para contar una nueva historia.

Kevin Feige, de Marvel, anticipó que Deadpool y Wolverine podrían juntarse para contar una nueva historia.

