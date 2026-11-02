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Conmoción en Hollywood: un nominado al Oscar fue hospitalizado tras dispararse por accidente

El director recibió el alta luego de ser atendido en un centro local. La policía confirmó que se trató de un hecho fortuito.

Michael Mann es uno de los cineastas

Michael Mann es uno de los cineastas, guionistas y productores más influyentes del cine contemporáneo.

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El director Michael Mann fue hospitalizado el sábado 31 de octubre luego de dispararse accidentalmente en la pierna. El hecho ocurrió en un campo de tiro de Los Ángeles. Este suceso despertó la preocupación dentro de la industria del cine, ya que el cineasta tiene 83 años y frecuentemente es nominado al Oscar.

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Un representante del realizador explicó qué le pasó a The Hollywood Reporter. "El sábado, en un campo de tiro, un arma se disparó accidentalmente mientras estaba enfundada, lo que provocó una herida leve al director de cine Michael Mann. Fue atendido y dado de alta", señaló.

Según TMZ, Michael Mann intentaba sujetar el arma a su cuerpo cuando esta se disparó de forma que no lo esperaba. La publicación aclaró que el director es un tirador deportivo con experiencia y décadas de trayectoria.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dio cuenta de que el incidente tuvo lugar a las 4 de la tarde del sábado. "La investigación de las unidades que respondieron determinó que el disparo fue accidental. El sujeto fue trasladado a un hospital local en condición estable", informó la fuerza.

La trayectoria de Michael Mann

Nacido en Chicago en 1943, Michael Mann es uno de los cineastas, guionistas y productores más influyentes del cine contemporáneo. Estudió literatura en la Universidad de Wisconsin y cine en la London Film School, y comenzó en comerciales y documentales. Su carrera se destaca por reinventar el género policial y el neo-noir, con un estilo visual hiperestilizado y un realismo técnico obsesivo.

En los años 70 y 80 escribió para series como Starsky y Hutch, debutó en el cine con Thief en 1981 y creó Miami Vice, que transformó la estética de la televisión. En 1986 dirigió Manhunter, la primera adaptación de las novelas de Thomas Harris que llevó a Hannibal Lecter a la pantalla.

Durante los 90 alcanzó el reconocimiento masivo con The Last of the Mohicans y consolidó su prestigio con Heat, que reunió por primera vez a Al Pacino y Robert De Niro. Con The Insider, de 1999, logró siete nominaciones al Oscar. Más tarde fue pionero del video de alta definición en Collateral y Public Enemies, aunque tropezó con Blackhat en 2015.

En los últimos años dirigió el episodio piloto de Tokyo Vice y estrenó Ferrari en 2023. Además, trabaja en la secuela de Heat, basada en su propia novela, que sería a la vez precuela y continuación de su clásico de 1995.

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