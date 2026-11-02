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Se filtró la tajante decisión de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en pleno casamiento que generó polémica

La pareja se casó el fin de semana en San Telmo e invitó a su círculo más íntimo a la boda, pero hubo un detalle que los novios le informaron a los invitados, lo cual tenía que respetarse a rajatabla.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat publicaron fotos de su casamiento: “Aguante el amor”.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat publicaron fotos de su casamiento: “Aguante el amor”.

Instagram @lali

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el fin de semana en San Telmo e invitaron a su círculo más íntimo, pero para asegurarse de que nada se filtrara de lo que pasó ese día, le hicieron un pedido especial a los invitados. Esa decisión fue comunicada en plena boda y generó polémica para el afuera.

La diva se refirió al casamiento de Lali con Pedro.
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Según revelaron en el programa de Moria Casán: "Se pidió mucho que nadie sacara fotos, de hecho, nadie tuvo el celular encima, se daban unas cámaras analógicas a ciertos invitados para que saquen 27 fotos, nadie subió nada”. Fue Nazarena Di Serio, quien contó esa información.

Fue Moria quien agregó: “Me parece que los invitados, si eran invitados, al menos unas palabritas, ‘venimos a disfrutar’, esas cosas tan herméticas, en una pareja que es absolutamente popular, es un gesto de cariño y respeto, a la gente que está ahí”.

Este debate se dio porque en redes hubo enojo porque los invitados no quisieron referirse al casamiento, pero fue el periodista Gustavo Méndez quien contó: “Hubo una bajada de línea de no hablar de lo que pasó ahí".

Se supo la verdad: por qué Lali Espósito no invitó a Moria Casán a su casamiento

Moria Casán rompió el silencio este lunes y reveló por qué la cantante Lali Espósito no la invitó a su casamiento con Pedro Rosemblat, celebrado el sábado 31 de octubre en una casona de San Telmo. La conductora aclaró que no hubo ningún conflicto con la cantante.

Durante su programa de televisión, la diva fue consultada sobre su ausencia en la boda y respondió tajante: “No, no me invitaron”. Sin embargo, aseguró que no se sintió ofendida por la decisión de la artista.

“Pero chicos, yo tampoco invito a mi cumpleaños, por ejemplo. No soy amiga de Lali, soy una mujer que ella eligió, con la que la pasé divino. Y no tenemos esa reciprocidad y una amistad”, explicó Moria Casán, al diferenciar el afecto profesional de una amistad cercana.

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