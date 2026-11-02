2 de noviembre de 2026 Inicio
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Los audios de la polémica: qué dijo el VAR en las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel en el Boca - River

El central debió abandonar el campo de juego a los 6 minutos del primer tiempo por un agarrón a Miguel Merentiel que Ramírez no había cobrado en primera instancia, mientras que el lateral vio la roja directa a los 33' del complemento por una patada sobre Lautaro Blanco.

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La roja a Montiel que reclamó todo River.

Getty Images/Marcos Brindicci

Las polémicas del Superclásico caliente que tuvo dos expulsados por el lado de River ya tiene los audios del VAR publicados. El árbitro Nicolás Ramírez fue llamado para que revea su decisión sobre una falta de Lucas Martínez Quarta y luego le mostró la roja a Gonzalo Montiel.

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Apenas siete minutos comenzado el encuentro, Santiago Ascacíbar habilitó a Miguel Merentiel con un pase por alto y el uruguayo encaró para el arco rival. Pero fue sujetado por Martínez Quarta y el árbitro no sancionó falta. Fue por eso que el VAR lo llamó para que vuelva a ver la jugada.

"Hay una sujeción con los dos brazos", dicen desde Ezeiza. "Eso no lo observo en el campo de juego", respondió su colega. Fue entonces que va a verla y ahí decide modificar su decisión.

"Observo que el defensor comete una infracción sujetándolo al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol. Voy a modificar mi decisión inicial. Mi decisión final va a ser: tiro libre directo a favor del equipo local y expulsión al jugador visitante por sujeción e impedir una situación manifiesta de gol", indica Ramírez en campo.

Luego, a los 34 minutos de la segunda parte, Lautaro Blanco la había tirado larga por el costado izquierdo y fue golpeado por Gonzalo Montiel. Ahí no hubo interacción inicial con el VAR, ya que la decisión fue expulsarlo directamente y ahí intervinieron.

"Para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo", acota el AVAR, Gastón Suárez. Y suma: "Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta, pierna extendida". Trucco coincide con su compañero: "Pierna extendida, tiene fuerza, tiene intensidad, el contacto es en la zona blanda del tobillo con los tapones y hay una torsión del tobillo". "Pudo provocar una lesión", concluye Suárez.

¿Qué dijo el VAR en la revisión de la jugada de Martínez Quarta sobre Merentiel?

¿Qué dijo el VAR sobre la roja directa de Montiel tras la patada a Blanco?

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