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Conmoción por la muerte de una querida actriz de larga trayectoria: "Murió en paz"

Una triste noticia genera dolor en el mundo del arte tras la partida física de una de las intérpretes más recordadas.

Una reconocida actriz falleció a sus 85 años.

Una reconocida actriz falleció a sus 85 años.

El ambiente cinematográfico global se encuentra de luto tras conocerse la lamentable pérdida de la artista de origen alemán Elke Sommer. La intérprete, quien conquistó el reconocimiento de la crítica y del público internacional gracias a su recordado papel en la emblemática cinta A Shot in the Dark, dejó el mundo este miércoles 28 de octubre a los 85 años en su propiedad ubicada en la exclusiva zona de Bel-Air, en Los Ángeles.

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La confirmación del deceso llegó a través del prestigioso portal especializado The Hollywood Reporter, a partir del conmovedor testimonio brindado por su hijastro, Sebastian Walther. El familiar de la artista aclaró que el desenlace ocurrió como consecuencia de una falla cardíaca y aprovechó la oportunidad para dedicarle unas emotivas palabras de despedida: “Elke falleció en paz alrededor de las 10 de la noche. Ahora por fin puede volver a estar con su amado esposo”.

El repentino adiós de su marido representó un impacto devastador en el estado anímico y en la salud integral de la figura durante el último tramo de su vida. De acuerdo con las publicaciones de aquel momento, el hombre de 77 años perdió la vida el pasado mes de julio tras dar una dura batalla contra el cáncer. Las crónicas del periódico británico The Independent reconstruyeron aquel doloroso proceso personal a partir de las declaraciones de su allegado y fotógrafo Erwin Schneider, quien reveló públicamente que la legendaria protagonista era completamente incapaz de vislumbrar un futuro cotidiano sin la presencia del amor de su vida.

La partida de la intérprete dejó una huella imborrable tanto entre sus colegas de la industria como en las diferentes generaciones de espectadores que siguieron su extensa carrera actoral. Con su partida, el mundo del espectáculo despide a una figura inolvidable de la época dorada del cine, cuyo legado cinematográfico continuará vigente en las producciones que marcaron un hito en la historia de la pantalla grande a nivel mundial.

Quién era Elke Sommer

Los primeros pasos de Elke Sommer en el ámbito público se dieron a partir de su participación en un certamen de belleza en la ciudad italiana de Viareggio, donde su fisonomía captó de inmediato el interés de la industria audiovisual. Aquel despegue inicial contó con el acompañamiento fundamental del realizador Vittorio De Sica, quien resultó clave para impulsar sus comienzos en la interpretación.

El salto consagratorio dentro de la escena internacional se produjo tras su labor en The Prize, el largometraje de 1963 encabezado por Paul Newman que le valió la obtención del Globo de Oro en la categoría de artista revelación. Tan solo un año más tarde, consolidó su estatus estelar al integrarse al elenco de A Shot in the Dark, la aclamada comedia de 1964 junto a Peter Sellers en la que encarnó a Maria Gambrelli, un personaje icónico asociado al universo de La Pantera Rosa.

Más allá de su amplio recorrido en el cine, desplegó su talento en los escenarios teatrales y formó parte de numerosas realizaciones en la televisión. Con el transcurrir del tiempo, la figura europea fue diversificando sus inquietudes creativas hasta volcarse de lleno a la pintura, una vocación artística que cultivó durante varias décadas y que terminó por transformarse en una de sus grandes pasiones profesionales en la etapa madura de su vida.

Con una carrera polifacética que supo conectar el cine de autor europeo con los grandes estudios de la industria estadounidense, la estrella dejó un legado duradero en la cultura popular. Su versatilidad para transitar desde la comedia refinada hasta el arte plástico la posicionó como una personalidad referente de su época, recordada con admiración por colegas y espectadores a lo largo de las distintas generaciones.

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